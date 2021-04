Ajax sai na frente, mas Roma empata, se classifica e encara Manchester United nas semifinais da Europa League

A Roma está classificada para as semifinais da Europa League. Após sair atrás no placar, os italianos empataram com o Ajax em 1 a 1 e avançaram de fase. O jogo, válido pelas quartas de final da competição, foi realizado no estádio Olímpico de Roma, na quinta-feira (15/04).

O jogo de ida, realizado na Holanda, terminou com triunfo da Roma por 2 a 1. O adversário na semifinal será o Manchester United, que eliminou o Granada.

No primeiro tempo, os italianos se fecharam na defesa e tentaram sair nos contra-ataques. Mesmo jogando em casa, a equipe pouco atacou os adversários.

Apesar de dominar a posse de bola e as ações ofensivas, os holandeses também pouco criaram. A melhor oportunidade saiu após erro do goleiro, Pau López, que entregou a bola para Antony. O ex-atacante do São Paulo tocou para Klaassen, que chutou, mas Diawara salvou na pequena área.

No começo do segundo tempo, os visitantes abriram o placar. Após lançamento de Schuurs para Brobbey, que chutou na saída do goleiro Pau López, aos dois minutos.

Aos 10, Brobbey chutou da entrada da área, mas López rebateu. No rebote, Tadic concluiu para o fundo da rede. O juiz anulou o lance depois de consultar o VAR por causa de uma falta em cima de Mkhitaryan.

Jogadores da Roma comemoram gol Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images

A Roma empatou um rápido contra-ataque. Aos 26, Calafiori avançou pela esquerda e chutou cruzado. A bola desvia na marcação e sobrou para Dzeko na pequena área, que chutou para o gol.

O Ajax pressionou em busca do segundo gol até o apito final, mas sem sucesso.

Roma 1 x 1 Ajax

GOLS: Roma: Dzeko; Ajax: Brobbey

ROMA: Pau López, Mancini, Cristante, Ibañez, Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori (Villar), Mkhitaryan (pedro), Pellegrini e Dzeko (Mayoral) Técnico: Paulo Fonseca

AJAX: Stekelenburg, Klaiber (Schuurs) (Idrissi), Timber, Lisandro Martínez, Tagliafico, Edson Álvarez (Kudus), Klaassen, Gravenberch, Antony (Brobbey), Tadic e David Neres (Traoré)

Técnico: Erik Ten Hag

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Domingo, 11/04, 13h*, Torino x Roma

Domingo, 11/04, 13h*, Ajax x Vitesse

*horário de Brasília