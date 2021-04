Ajax vem forte e Rony deve receber proposta para sair: “Palmeiras terá que suar a camisa para segurar”, informa André Hernan

Quando Dudu deixou o Palmeiras, rumo ao Catar, o presidente Maurício Galiotte não perdeu tempo e trouxe um substituto: Rony, então sensação do Athletico-PR campeão da Copa do Brasil de 2019. Em fevereiro do ano passado, o Verdão anunciava o novo atacante pelo preço de R$ 28 milhões (6 milhões de euros na época) em um contrato até dezembro de 2024.

O início de Rony na Academia de Futebol, todavia, não foi dos mais fáceis. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o camisa 11 não mantinha o mesmo rendimento dos tempos de Furacão e era muito cobrado pela torcida alviverde nas redes sociais – em tempos sem público nos estádios por causa da pandemia. A insegurança era tamanha que o ponta se atrapalhava sozinho com a pelota nos pés.

No retorno do futebol em meio à pandemia – em julho de 2020 -, Rony, aos poucos, começava a adquirir novamente a confiança. Na Libertadores, contribuía com gols e assistências aos companheiros. Na saída de Luxemburgo, o atacante rendeu ainda mais com Abel Ferreira e o auge veio com os troféus da Libertadores e da Copa do Brasil. Na final do torneio sul-americano diante do Santos, no Maracanã, foi do camisa 11 o lindo cruzamento para o gol de cabeça de Breno Lopes.

Ainda assim, Rony não conseguiu satisfazer a exigente torcida do Palmeiras, talvez a mais “corneteira” do futebol brasileiro. Muitos ainda reclamam de certa afobação do ponta em muitos momentos, que opta por decisões erradas em lances vitais do time. Abel, mesmo assim, não tira seu camisa 11, que agora virou o 7 nas listas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Neste domingo (04), em participação especial no programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o jornalista André Hernan informou que Rony interessa ao Ajax, da Holanda.

“O Ajax da Holanda já procurou o Palmeiras duas vezes pra saber sobre o Rony.”

Eu fico preocupado quando especulam essas notícias, até por que, o Rony é titular do @Palmeiras.

Se pra contratar “reservas” a direção faz NOVELAS, imagine pra repor a saída de um titular?!

Reflitam!

“Palmeiras vai ter que suar a camisa para segurar o Rony. Por duas vezes, o Ajax já foi buscar informações – tempo de contrato, valores, de como é o jogador fora de campo – fez sondagens ao jogador. O que chama a atenção dos holandeses é que o Rony pode fazer corredor, tem velocidade, mas pode exercer a função de falso 9, na ausência do Luiz Adriano“, explicou o colega.

O Palmeiras oficialmente não confirma qualquer sondagem pelo atacante de 25 anos, porém Galiotte deve se apoiar na multa rescisória para em caso de negociação com times da Europa. Vale lembrar que a janela de transferências internacionais no Velho Continente está fechada. Na Holanda, só reabre em junho, o que deve fazer o Verdão ter um pouco mais de tempo até receber eventual proposta pelo camisa 7.