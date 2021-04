Após levar uma bronca de mentirinha de J.B. Oliveira, o Boninho, Andre Marques revelou um segredo do diretor da Globo. “Ele é um cara que ajuda muita gente, uma pessoa alto astral. Ele tem essa imagem de ser temido, mas isso não é verdade”, defendeu o apresentador do No Limite.

“Sempre falamos de diversos assuntos. É apaixonado por gastronomia, assim como eu. Umas semanas atrás mandei uma carne para ele. E Boninho, como já viajou o mundo todo, sempre me dá dicas de restaurantes bacanas”, entregou Marques em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Em 11 de março, Andre compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece recebendo uma bela bronca do marido de Ana Furtado por ter viajado para o meio do mato. O trote era para avisar que o titular do The Voice Kids seria o novo apresentador do reality de sobrevivência No Limite.

O ator chegou a chorar de emoção e ficar bravo, mas também de brincadeira, com a zoeira do chefe. “A gente se conhece há mais de 20 anos e há algum tempo venho trabalhando nos produtos que ele dirige. Quando é para dar alguma notícia bacana, ele sempre começa brigando. No The Voice Kids foi a mesma coisa. É o jeito dele. É muito divertido”, disse o ex-Malhação.

O apresentador viajará para o Ceará em breve para começar as gravações do No Limite, que contará com ex-participantes do Big Brother Brasil. A previsão é de que o programa estreie após o fim do BBB21, em maio, e que dure até julho. Serão apenas 11 episódios para mostrar três grupos de sobreviventes competindo pelo prêmio final, ainda não divulgado.

Após colocar seus participantes no meio do deserto para comer bichos estranhos, a primeira edição do No Limite premiou a cabeleireira Elaine Melo com R$ 300 mil. O programa teve outras temporadas, em 2001, 2002, 2003 e em 2009.

