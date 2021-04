Alan Kardec ‘entala’ tradutor e viraliza na China com discurso: “Enfia no c… esse dinheiro”; atacante se manifestou na web

Alan Kardec está há cinco anos na China e, no ano passado, tornou-se o maior artilheiro da história do Chongqing Dangdai Lifan. E olha que o centroavante de 32 anos já teve centenas de convites para retornar ao futebol brasileiro, entre eles do Vasco, onde foi revelado em 2007.

Com a camisa do Vasco, Kardec disputou 88 partidas e balançou as redes em 23 oportunidades. Em 2009, o atacante foi emprestado Internacional e entrou em campo apenas duas vezes antes de se transferir para o Benfica, de Portugal. Após quatro temporadas no time de Lisboa, voltou ao Brasil e atuou por Santos, Palmeiras e São Paulo.

Só que no que depender da moral de Kardec do outro lado do mundo, os chineses não vão liberá-lo tão cedo. Na última quarta-feira (07), viralizou um discurso para lá de contagiante do jogador em preleção no Chongqing.

Com a ajuda de um tradutor, Kardec fala diversos palavrões e diz que o bônus não era o mais importante. Torcedores do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras e de outras equipes compartilharam as imagens que continuam dando o que falar desse lado do globo.

“Dinheiro nenhum paga isso. A minha vontade é dizer: ‘Pega esse bônus e enfia no c.. Porque nós não precisamos de dinheiro pra ganhar o jogo’. Traduz isso. Vamos mostrar o nosso valor de coração, tenho orgulho de todos vocês, por vocês eu dou a minha vida ali dentro. Eu acredito. Vamos ganhar!”, incentivou Kardec.

Ao perceber a repercussão no Brasil, Kardec se dirigiu a sua conta no Instagram para explicar o desabafo. “Estou há quase 5 anos aqui, sou o capitão do time e o maior artilheiro da história desse clube. O mínimo que mereço é respeito!”, escreveu o camisa 10, que tem contrato na China até dezembro de 2022.