Além da taça: Flamengo promove dois importantes testes para encorpar o elenco em 2021

O Flamengo aproveitou um jogo no intervalo entre dois pela Libertadores para fazer testes de luxo na equipe titular. Contra o Volta Redonda, que vendeu caro o título da Taça Guanabara, Rogério Ceni promoveu alterações relevantes de olho na sequência da temporada. O saldo, no geral, foi positivo, sobretudo pela construção do gol de Vitinho, o protagonista da 12ª taça do clube em dois anos.

Para a partida, o técnico poupou Isla, Filipe Luís, Diego e Arrascaeta. Assim, permitiu que Pedro e Gabigol iniciassem juntos uma partida sob o seu comandado pela primeira vez. O outro teste significativo e oportuno nesse cenário foi o de Vitinho atuando como meia durante boa parte da peleja.

Vitinho foi quem mais aproveitou o exame do professor. Se não foi tão participativo no primeiro tempo, no segundo, se movimentou melhor, apoiou as duas pontas e conseguiu espaço entre as linhas do rival – o que Arrascaeta faz com maestria. O golaço do camisa 11 surgiu da região central, aliás (veja no vídeo acima).

Não é novidade que Ceni tem interesse na chegada de mais um meia para ser substituto de Arrascaeta e Everton Ribeiro no elenco. E, se Vitinho acumular boas atuações por ali, mostrou que pode ser ele essa peça de reposição imediata e bastante útil na temporada.

– O Vitinho fez um golaço de esquerda de fora da área. Vitinho está acostumado a fazer gols em finais. Acho que o terceiro ou quarto gol no Estadual. É um jogador que finaliza bem de fora da área. Então, é sempre importante você ter dentro do seu grupo jogadores que possam ganhar confiança. Em maio teremos nove jogos e em alguns momentos vamos precisar rodar, colocar times alternativos, mesclar, como foi no dia de hoje – destacou Rogério.

Fla venceu o Voltaço por 2 a 1: gols de Michael e Vitinho (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

PEDRO E GABIGOL: NÃO FOI BOM, MAS FOI…

O outro teste, com Pedro e Gabigol, não surtiu o efeito esperado. Eles não começavam uma partida lado a lado desde setembro de 2020. Com Ceni, foi algo inédito, tanto que o técnico sublinhou a falta de entrosamento.

– O Pedro e o Gabriel… Eu acho que fizeram um bom jogo. Uma pena nenhum dos dois terem feito gol. Talvez (falte) um pouquinho de entrosamento até porque eles jogam pouco juntos. Mas em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, sem dúvida nenhuma, os dois podem jogar juntos.

Pedro e Gabi já haviam iniciado juntos em quatro oportunidades anteriores ao jogo de ontem. Em todas, ao menos um deles tinha marcado. No entanto, é importante que haja rodagem com um leque tático maior, pois a temporada é longa, e o técnico necessitava pôr em prática novos testes, um ponto alto num jogo em que, coletivamente, o time esteve abaixo e não criou oportunidades como de costume.

OS JOGOS QUE PEDRO E GABIGOL ATUARAM COMO TITULARES



– Carioca, 22 de fevereiro de 2020 – 94′ juntos

Boavista 1×2 Flamengo.

Gabriel Barbosa fez um gol.

– Recopa Sul-Americana, 26 de fevereiro de 2020 – 25′ juntos

Flamengo 3×0 Independiente Del Valle.

Pedro saiu aos 25′ do 1ºT.

Gabriel Barbosa fez um gol.

– Carioca, 12 de junho de 2020 – 84′ juntos

Fluminense 1×2 Flamengo

Pedro fez um gol e saiu aos 38′ do 2ºT

– Libertadores, 30 de setembro de 2020 – 45′ juntos

Flamengo 4×0 Independiente Del Valle.

Gabriel Barbosa saiu aos 45′ do 1ºT.

Pedro fez um gol.

– Carioca, 24 de abril de 2021 – 72′ juntos

Flamengo 2×1 Volta Redonda.

Gabriel Barbosa saiu aos 27′ do 2ºT.

Pedro saiu aos 41’/2ºT.