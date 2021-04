Além de Anselmo Ramon, Botafogo tem Rafael Moura e mais um ex-Goiás na mira; Chamusca explica buscas no mercado

A diretoria do Botafogo se movimenta nos bastidores do mercado da bola visando qualificar o grupo de trabalho do técnico Marcelo Chamusca. A prioridade em General Severiano está voltada para o setor ofensivo. Depois de perder opções, como Pedro Raul e Matheus Babi, o Glorioso mapeia alvo e tem três nomes no radar.









O clube carioca está de olho em alternativas com experiência, uma vez que as únicas alternativas no plantel são os jovens Rafael Navarro, de 21 anos, e Matheus Nascimento, ainda mais novo, de 17. O principal alvo na mira é Anselmo Ramon, destaque da Chapecoense na conquista da Série B do Brasileirão em 2020.

No entanto, as conversas ganharam uma barreira após os catarinenses exigirem dinheiro para liberar o jogador. Diante das dificuldades, o Botafogo já volta suas atenções para outras alternativas com o mesmo perfil e, segundo o site Globoesporte.com, tem interesse em Rafael Moura, de 37 anos. O “He-Man” já teve propostas do clube no passado.

Companheiro do próprio Rafael Moura no Goiás em 2020, Fernandão, com 34 anos, também está na mira do Glorioso. A situação, neste caso, tem como complicador o fato de o centroavante ter sido flagrado no antidoping – atualmente ele espera para ser julgado. Ambos medalhões se despediram do Esmeraldino ao fim da última temporada.

“A gente já está no mercado para buscar um 9 experiente, mais maduro e preparado, com conhecimento maior da competição que vamos disputar (Série B). Para que a gente tenha um jogador mais experimentado. E existe a possibilidade, depois, da gente analisar se mais um jogador para a posição é interessante. Mas, o planejamento foi feito para que a gente oportunizasse os jogadores jovens“, detalhou o técnico Marcelo Chamusca.