Além de Anselmo Ramon, diretoria do Botafogo age na surdina para anunciar mais 5 reforços

O Botafogo decidiu que será preciso buscar reforços para a temporada visando objetivo de ir bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, a diretoria do Alvinegro já está no mercado em busca de melhores oportunidades de negócios e o nome mais forte para ser contratado é de Anselmo Ramon, ex-Cruzeiro e atualmente na Chapecoense.









O jornalista Thiago Franklin informou que há mais quatro jogadores na posição que estão em análise internamente. Eles são experientes e viraram opções internamente. O martelo ainda não foi batido de quem é a melhor alternativa para esse momento, mas isso deve ser feito nos próximos dias.

Além de um centroavante, o Fogão quer fechar pelo com mais quatro ou cinco reforços. A ideia é ter um elenco cascudo que tenha experiência de Série B para não sofrer problemas durante a temporada e, assim, o time acabar se complicando no momento mais decisivo. Para não gerar concorrência, os dirigentes tentam não revelar quais são os nomes cogitados.

Os torcedores botafoguenses aguardam essas contratações e esperam que o time seja realmente qualificado. A torcida está cansada de ver o clube brigando apenas para não cair e quer enxergar uma melhora significativa dentro e fora de campo, principalmente no setor administrativo, tendo em vista que o Bota passa por uma grande crise financeira.

Saídas também podem acontecer e a diretoria está aberta para ouvir possíveis ofertas de interessados. Por enquanto, ainda não existe nada concreto até o momento, mas como o mercado está muito movimentado, isso deve acontecer muito em breve.