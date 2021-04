Alerj muda de ideia e recomenda veto em mudança de nome do Maracanã; Neto do jornalista vibra: ‘Justiça’

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pediu para que o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, vete a mudança do nome do Maracanã de Mário Filho para Rei Pelé. A mudança foi proposta pela própria Alerj, o que causou grande comoção pública contrária, impactando, inclusive, na família do jornalista que criticou duramente a proposta.

O anúncio foi feito pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), que inclusive foi um dos autores da proposta que foi aprovada. Também assinaram o projeto de lei: (Bebeto (Podemos), Marcio Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Carlos Minc (PSB), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch (PSL).

Procurado pelo LANCE!, o neto do jornalista Mário Filho comemorou a mudança de postura da Alerj.

– Fez-se justiça. Isso tudo teve seu lado positivo : o quanto o meu avô é reconhecido como o grande homem que foi.