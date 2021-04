Alessandro Barcellos explica política financeira atual do Internacional, aposta em Ramírez e Grossi e fala dos trabalhos de Coudet e Abel no clube

Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, no programa “Dividida”, do portal UOL Esporte, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, esclareceu alguns pontos que marcam sua gestão. Ele assumiu o principal cargo do clube no início do ano, sucedendo a Marcelo Medeiros.









Barcellos explica o porquê de não ter investido tanto para a temporada até o momento: “O mais fácil seria buscarmos 10, 12 contratações, talvez duas ou três bombásticas, nos endividarmos para frente, começarmos a atrasar os salários, porque não vai ter recurso, e fazer uma boa expectativa dentro de campo durar um período e depois a gente sofrer as consequências”.

Sobre as chegadas de Gustavo Grossi e Miguel Ángel Ramírez, o mandatário disse que não há pressa, mas vai exigir performance: “Nós temos as nossas convicções, mas vamos cobrar resultado, queremos que evolua. Agora, nós sabemos que o tempo de evolução é maior do que muitos trabalhos em que os resultados são conquistados de forma instantânea”.

Ele, porém, não promete títulos à torcida em 2021: “Temos convicção e certeza de que é possível, sabemos que não é certo, mas é possível que o Internacional seja campeão nos campeonatos que disputar com essa equipe, com essa comissão técnica no primeiro ano, no primeiro ou no segundo mês”.

Barcellos ainda elogia o elenco, lembrando os trabalhos dos antecessores de Ramírez no Campeonato Brasileiro de 2020: “É um grupo que tem se caracterizado durante esse período por se adaptar ao modelo dos jogos. Tinha um modelo com o Coudet e outro com o Abel, liderou a competição com o Coudet e com o Abel”.