Alex aposta em “observação e anotação” durante primeiro treino no São Paulo

Três dias depois de ser apresentado, Alex comandou seu primeiro treino como técnico da equipe sub-20 do São Paulo nesta quinta-feira. No CFA Laudo Natel, em Cotia, o ex-jogador esteve ao lado do auxiliar PC de Oliveira.

O time sub-20 do Tricolor só entrará em campo novamente no dia 27 de junho, data em que se inicia o Campeonato Brasileiro da categoria. Sendo assim, Alex decidiu apostar na observação dos garotos enquanto PC Oliveira organiza as atividades em um primeiro momento.

“Hoje (quinta-feira) minha participação foi mais de observação e anotação, para entender o que temos antes mesmo de pensar em time, tática e coisas de jogo”, explicou o novo treinador.

“É muito bom (o longo período até o início do Brasileirão), porque a gente tem tempo para conhecer os atletas e colocar a nossa filosofia de jogo, mas tem a ansiedade, que é ainda maior em garotos nessa idade. Para controlar isso, precisamos usar da criatividade para dar atividade para eles”, completou.

Antes do treinamento, Alex e PC Oliveira foram apresentados pela diretoria das categorias de base do São Paulo aos atletas. Durante a apresentação, também foi exibido um vídeo com lances do ex-meia.

Já nos gramados, PC comandou um treino focado em exercícios com bola que exigiam atenção e pensamento rápido dos jogadores. Durante a atividade, o auxiliar gritava palavras de incentivo ao elenco.

“Precisamos trabalhar a saúde mental desses meninos. Eles precisam se divertir no treinamento e ao mesmo tempo serem exigidos”, disse PC Oliveira.

Após o treinamento, Alex revelou estar impressionado com a estrutura do CFA Laudo Natel. Para se adaptar rapidamente ao clube, o treinador vai morar no local por cerca de dois meses.

“Isso aqui é um absurdo. Eu falei para os meninos hoje. Você tem a oportunidade de fazer uma formação em um clube gigante como o São Paulo, dentro dessa estrutura, é algo inexplicável. Eu poderia ficar falando mais, mas as pessoas não teriam ideia do que é isso tudo”, destacou.