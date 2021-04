Alex chega ao Tricolor com a missão de acelerar o desenvolvimento de jogadores do Sub-20: “Não vou ensinar ninguém a jogar”

Nesta segunda-feira(5) o São Paulo apresentou o ex-meia Alex como treinador do time sub-20. O treinador chega com uma missão em mente, revelada em sua entrevista coletiva inicial no Tricolor do Morumbi. Durante a conversa, ele explicou sua projeção para a base do Soberano:









“Minha ideia é desenvolver jogador. Não vou ensinar ninguém a jogar futebol, pois quem está no sub-20 do São Paulo já passou por muita coisa e tem a qualidade definida. Posso tentar não atrapalhar, para que ele tenha desenvolvimento mais acelerado”, pontuou Alex, ao responder se sua prioridade era visar a conquistas de títulos. Desta maneira, o novo treinador amenizou pressões sobre os jovens da base.

Alex conseguiu a licença B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já realizou a parte teórica necessária para a licença A. Agora, aguarda a conclusão da parte prática, para concluir todo o processo. Tal etapa foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Com os processos que já realizou, o ex-jogador está habilitado para trabalhar com atletas de até 20 anos.

O presidente Julio Casares entre Amoroso e Alex: O Tricolor criou a cultura em que um ídolo recepciona um recém-chegado ao Morumbi. Amoroso foi o anfitrião de Alex – Foto: Site Oficial São Paulo Futebol Clube – autor: Rubens Chiri



O São Paulo é reconhecido por seu trabalho em Cotia, onde revelou diversos nomes que conseguiram sucesso no mundo da bola, como Lucas, Casemiro e Oscar. Em seus primeiros passos como treinador, Alex quer jogar luz em promissores jogadores: “Meu trabalho é de desenvolvimento, tanto dos jogadores quanto meu, que estou iniciando uma situação nova. Meu pensamento é de desenvolvimento dos atletas para que possam alcançar o que o sonham desde criança”, enfatizou.

Após a apresentação oficial, o novo treinador do Sub-20 Tricolor irá agilizar questões de documentação, bem como, fazer uma imersão para conhecer melhor a estrutura do clube em Cotia. Os trabalhos de campo começarão nos próximos dias.