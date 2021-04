Alex confirma acerto com o São Paulo antes do anúncio oficial do clube

Nesta sexta-feira, o ex-jogador Alex confirmou seu acerto com o São Paulo para treinar o time sub-20. O ídolo do rival utilizou as redes sociais para falar sobre a escolha, antecipando o anúncio oficial do próprio clube.

Como atleta, foi extremamente vitorioso por onde passou, em especial no Cruzeiro, no Fenerbahce da Turquia e no rival Palmeiras. Ao falar sobre sua chegada ao Morumbi, o agora técnico destacou o respeito pelo Tricolor e a gratidão ao clube pela oportunidade, mencionando especialmente Muricy Ramalho.

O São Paulo será o primeiro time de Alex de Souza como treinador. Após sua aposentadoria, o ex-jogador trabalhou por um tempo como comentarista esportivo, mas logo decidiu voltar a trabalhar diretamente com o futebol e começou a estudar para ser técnico.

Confira o texto de Alex nas redes sociais

“Quando aos 9 anos, em 1987, sai de casa para fazer um Peneira no Coritiba,

saí apenas com um pensamento: “Vou lá jogar bola”.

Passei na peneira e fui levado à quadra. Quanto mais eu jogava bola, mais sonhos entravam na minha cabeça.

02.04.1995, o primeiro dos sonhos era realizado. Eu estava no time principal do Coritiba e jogaria uma partida oficial.

Depois dessa fiz mais 206 com essa camisa. Sonhei muito e sigo sonhando. Muito do que sonhei, não alcancei, mas segui sempre sonhando com a bola. Muito do que não imaginei, alcancei de uma forma mágica. A bola me deu. Seguirei imaginando…

Hoje faz 26 anos que toquei na bola a primeira vez como profissional de futebol. E por uma obra do destino, casualidade ou de o nome que quiser, começa meu contrato com o São Paulo Futebol Clube. Exatamente no mesmo 02/04. Um clube de uma história pesadíssima me ofereceu a chance de começar a realizar meus novos sonhos com a bola.

Um agradecimento especial ao Muricy Ramalho e um enorme agradecimento ao São Paulo. Um clube do qual minha relação sempre foi de muito respeito e admiração. Um dos adversários duros que tive na carreira enquanto jogava. Hoje me dando uma chance enorme de aprendizado, evolução e muita troca de conhecimentos.

Que seja tão prazeroso como foi a primeira parte.

Aquele mesmo menino que pegou três ônibus e foi jogar bola na peneira, está aqui e vai iniciar no São Paulo um novo momento.

Seguirei sonhando com a bola!

Obrigado futebol!!”