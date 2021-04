Alex consegue vitória na primeira partida no comando do time sub-20

O ex-meia Alex conseguiu sua primeira vitória logo na sua estreia como técnico do sub-20 do São Paulo. Em amistoso contra o Ska Brasil, o tricolor venceu por 4 a 2 no duelo em Cotia.

O Ska Brasil tem como presidente Edmílson, ex-zagueiro do São Paulo, Barcelona e campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira.

“Depois de um longo período, a meninada pôde fazer um jogo. Enfrentamos o FC Ska Brasil, projeto comandado pelo Edmilson, após uma semana de treinos. Privilégio ver os meninos em desenvolvimento e poder praticar minhas ideias aqui no São Paulo”, postou Alex.

O ex-jogador começou seu trabalho como técnico na base tricolor há uma semana.

O São Paulo aguarda o lançamento do calendário estadual e nacional para saber quando Alex fará sua estreia oficial.