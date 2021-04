Alex é apresentado no São Paulo: ‘As ideias se encontraram’

O ex-jogador Alex foi apresentado nesta segunda-feira como novo técnico da equipe sub-20 do São Paulo. Esta será a primeira experiência dele dirigindo um clube na carreira.

Com passagens marcantes como jogador por Cruzeiro e Palmeiras, Alex explicou os motivos que o fizeram escolher o São Paulo para iniciar sua trajetória comandando uma equipe. Segundo ele, suas ideias bateram com as da diretoria do Tricolor.

– Primeiro, queria agradecer ao São Paulo pela oportunidade, ao presidente, que me recebeu de uma maneira carinhosa, acima do que eu esperava. Quero agradecer também ao Muricy e ao Biazotto. Tivemos uma conversa, e nesse papo, as nossas ideias bateram e rolou uma sinergia. Me sinto preparado, a partir de amanhã estarei 24 horas focado no São Paulo. Estou tranquilo e feliz – afirmou Alex.

O novo treinador do sub-20 do São Paulo também comentou sobre suas ideias de jogo e o que pretende durante seu trabalho nas instalações de Cotia.

– Meu trabalho é desenvolver os meninos e entregar eles para o elenco principal. Vou torcer para o São Paulo se dar bem, conseguir bons resultados, porque faço parte disso. Quero ser um treinador consistente e para isso preciso de um mínimo de segurança. Conversei com muita gente e o que mais se aproximou com o que eu penso foi o São Paulo – finalizou.

Ainda não há uma previsão de quando Alex estreará como treinador. As competições de base estão paradas devido a pandemia de Covid-19.