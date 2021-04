Alex Sandro tem dia de artilheiro, marca 2 vezes e comanda virada da Juventus sobre o ‘freguês’ Parma

Nesta quarta-feira (21) o brasileiro Alex Sandro foi o grande destaque da Juventus na vitória de virada sobre o vice-laterna Parma, no Campeonato Italiano. Jogando no Allianz Stadium, em Turim, pela rodada 32, a Velha Senhora venceu por 3 a 1, com dois gols do lateral.

Com o resultado, a Velha Senhora voltou a vencer na competição, foi a 65 pontos e voltou a enconstar no Milan, vice-líder, com 66. Já a distância para a líder Inter de Milão é de 11 pontos.

O Parma, por sua vez, segue na vice-lanterna, com 20 pontos, e há cinco rodadas consecutivas sem conquistar uma vitória sequer. Além disso, a equipe visitante manteve a ‘freguesia’ para a Juve, rival que não vence desde abril de 2015, ou seja, há seis anos.

As duas equipes agora voltam a campo no fim de semana, mais uma vez pelo Italiano, pela rodada 33. Enquanto a Juve encara a Fiorentina, no domingo (25), fora de casa, o Parma recebe o Crotone, no sábado (24).

Em campo, quem começou melhor na partida foi a Juve. A primeira boa chegada foi aos 7 minutos, quando o goleiro do Parma Colombini foi acionado duas vezes num mesmo lance. Primeiro interceptando cruzamento de Alex Sandro e depois espalmando finalização de Cristiano Ronaldo, no rebote.

No minuto seguinte, CR7 fez o arqueiro rival trabalhar mais uma vez. O português recebeu cruzamento rasteiro de Dybala e finalizou, parando em mais uma boa defesa de Colombini.

Apesar dos esforços dos donos da casa, quem abriu o placar foi o Parma. Aos 24 minutos, o volante Brugman cobrou falta com perfeição, na entrada da área, e acertou o ângulo direiro de Buffon, que só buscou a bola já no fundo das redes. 1 a 0 em Turim para os visitantes.

A Juve voltou a crescer nos minutos finais, com boas chegadas de Bonucci, aos 36, e Cristiano Ronaldo, aos 41, até que enfim deixou tudo igual no placar. Aos 43 minutos, Alex Sandro aproveitou escanteio de De Ligt pela esquerda e solto uma bomba dentro da área, agora sem a mínima chance para Colombini. 1 a 1 no placar.

Alex Sandro volta a marcar e comanda virada

Na volta para o segundo tempo, a Velha Senhora manteve o ritmo da segunda parte da primeira etapa e chegou à virada logo nos primeiros minutos. Mais uma vez com Alex Sandro, que subiu mais alto que a defesa do Parma e cabeceou firme dentro da área para vencer Colombini mais uma vez.

O brasileiro, inclusive, marcou os seus primeiros gols na atual temporada. A última vez que havia balançado as redes foi em julho de 2020. Além disso, o lateral, pela primeira vez na carreira desde que foi lançado no profissional, marcou dois gols num mesmo jogo.

Aos 18 minutos, o Parma quase empatou, após cabeçada de Osorio dentro da área, mas outro brasileiro, desta vez o volante Arthur, salvou em cima da linha e tirou a bola.

Foi então que aos 23 minutos De Ligt selou a vitória dos donos da casa. O zagueiro holandês aproveitou escanteio de Cuadrado e cabeceou firme para marcar o terceiro e último gol do triunfo por 3 a 1.

Juventus 3 x 1 Parma

GOLS: Juventus: Alex Sandro (2x) e De Ligt ; Parma: Gastón Brugman

JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado (Kulusevski), Bentancur (Rabiot), Arthur (Bernardeschi) e McKennie; Dybala e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Andrea Pirlo.

PARMA: Colombi; Laurini, Osorio, Bani e Pezzella (Busi); Grassi, Brugman (Hernani) e Kurtic; Man (Karamoh), Gervinho (Cornelius) e Graziano Pellè (Mihaila).

Técnico: Roberto D’Aversa.

– A Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano

– Alex Sandro marcou gols pela primeira vez na temporada

– O brasileiro não marcava um gol desde julho de 2020

– O lateral esquerdo nunca havia marcado 2 gols em uma única partida como profissional

– Cristiano Ronaldo, por sua vez, passou em branco pelo seu 2º jogo consecutivo

– O Parma não vence há 5 jogos consecutivos no Italiano

– A equipe só somou 1 ponto nos últimos 5 jogos

– A última vitória do Parma sobre a Juventus foi em abril de 2015

Classificação

Juventus: 3ª posição, com 65 pontos

Parma: 19ª posição, com 20 pontos

Próximos jogos

Sábado, 24/04, 13h*, Parma x Crotone – Campeonato Italiano

Domingo, 25/04, 10h*, Fiorentina x Juventus – Campeonato Italiano

*horário de Brasília