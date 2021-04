Alex se ‘antecipa’ ao São Paulo e anuncia início de carreira de técnico

O ex-meia Alex anunciou, nesta sexta-feira (2), o início de sua carreira como treinador comandando o time Sub-20 do São Paulo. Em suas redes sociais, o novo técnico comemorou o início de sua nova trajetória e relembrou que, nessa mesma data, há 26 anos, iniciava sua carreira de jogador de futebol.

Em seu Twitter, Alex publicou uma foto do início de sua carreira junto da foto de uma bandeira do São Paulo, seu primeiro clube como treinador. No texto, o ex-atleta fez menção à coincidência das datas, marcando dois inícios importantes de sua vida no futebol.

– Dia 2 de abril de 1995 (02/04/95 na publicação) fazia meu primeiro jogo como profissional de futebol (utilizou um emoji de bola). Dia 2 de abril de 2021 (02/04/21 na publicação) começa meu contrato com o @SaoPauloFC – apontou o novo comandante do Sub-20 do Tricolor.

Em sequência, Alex afirmou que, mesmo sendo um cargo diferente, a emoção é a mesma.

– Treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora que é apaixonada por futebol (utilizou um emoji de bola). Função nova, mas a mesma paixão. Que seja prazeroso como sempre foi – concluiu o ex-atleta.

O anúncio oficial do clube ainda não foi feito, mas o novo treinador das categorias de base do São Paulo se adiantou em anunciar o início de seu contrato com o clube.

A contratação do ex-meia, com passagens históricas pelo Palmeiras, rival do São Paulo, Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe, da Turquia, é fruto do planejamento do coordenador de futebol do clube, o ex-treinador Muricy Ramalho, que deseja formar treinadores no clube.

O Sub-20, categoria que será treinada por Alex, participou dos treinamentos do elenco profissional do São Paulo nesta sexta-feira (2).