Alexa ajuda a salvar mulher após ataque de abelhas

Um smart hub Echo Show com a assistente Alexa foi fundamental para salvar a vida de uma mulher após ela ser atacada por abelhas nos Estados Unidos. O caso ocorreu na cidade de Uniontown, em Ohio.

Devido a uma grave alergia, a norte-americana Sarah Norton poderia morrer ao levar apenas uma picada de abelha. Porém, ela recebeu ao menos dez ferroadas do inseto após encontrar uma colmeia subterrânea enquanto cuidava do jardim.

Echo Show traz uma câmera que possibilita chamadas de vídeos.Fonte: Pinterest/Reprodução

Após o acidente, Sarah voltou para casa e pediu para os filhos buscarem o medicamento para picada de abelhas. Enquanto tentava ligar para avisar o marido, ela acabou desmaiando após iniciar a ligação.

Preocupado com a situação, o cônjuge de Sarah usou o recurso Drop In para fazer uma chamada de vídeo através do Echo Show da casa. A funcionalidade permite iniciar uma ligação instantaneamente com outro dispositivo com Alexa.

Dessa maneira, o homem conseguiu ensinar aos filhos e uma vizinha como ajudar Sarah após o ataque. Então, ele explicou a aplicação da EpiPen – um dispositivo médico com injeção de adrenalina em caso de reações anafiláticas.

Depois do grave incidente, Sarah comentou que o recurso do Echo Show foi fundamental para salvar sua vida. Sem a ajuda do marido do outro lado da tela do smart hub, os filhos e a vizinha não saberiam como socorrê-la.

Recurso Drop In deve ser habilitado pelos usuários no app Alexa.Fonte: CNET/Reprodução

Como habilitar o recurso Drop In

Por questão de privacidade, o Drop In está desabilitado em qualquer um dos dispositivos Echo com Alexa. Contudo, é possível ativá-lo através do aplicativo da assistente virtual.

O usuário deve ir em “Dispositivos” e, em seguida, acessar “Echo e Alexa” para escolher o gadget que pretende habilitar. Depois, ele deve selecionar “Comunicações” e ativar a opção “Drop In” para poder utilizar a ferramenta.