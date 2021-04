Alexandre Mattos é oferecido ao Grêmio e diretoria expõe chance de negócio

O Grêmio está passando por uma reformulação após sair precocemente da Copa Libertadores da América. O clube gaúcho deixa de embolsar aproximadamente R$ 17 milhões só com a fase de grupos da competição. Assim os dirigentes tricolores entenderam que era o momento de realizar mudanças drásticas e a primeira decisão surpreendeu: Renato Portaluppi rescindiu contrato.









O comandante, que tinha renovado recentemente, entrou em acordo com a direção e selou sua saída. Nas redes sociais, os tricolores foram pegos de surpresa com a informação e debaterem bastante sobre o ocorrido. David Braz também rescindiu contrato e está deixando o clube gaúcho. Há uma especulação sobre a possível saída de Maicon, mas ainda não existe confirmação.

Na tarde desta sexta-feira (16), o jornalista Bruno Ravazzolli informou que o Imortal pretende montar um novo departamento de futebol com: vice-presidente da pasta, diretor e executivo. Assim, acelerar o planejamento para não cometer os mesmos erros recentes, contando já com a provável chegada do técnico Tiago Nunes, ex-Athletico e Corinthians.

Ainda de acordo com o repórter, Alexandre Mattos, ex-Palmeiras e Cruzeiro, foi oferecido ao Grêmio. No entanto, a direção não demonstrou interesse em sua contratação. Não é a primeira vez que o diretor de futebol é especulado na Arena, mas todas as vezes seu nome foi negado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior.

A torcida espera que essa temporada a equipe priorize o Campeonato Brasileiro, algo que nunca ocorreu com Renato no comando técnico. O comandante sempre buscava títulos no mata-mata e deixada o torneio nacional de lado, mesmo tendo boas chances.