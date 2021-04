Alexandre Mattos nega contato com o Grêmio, mas elogia clube: ‘Extremamente profissional’

Eliminado antes da fase de grupos da Conmebol Libertadores em 2021, o Grêmio passa por uma reestruturação em seu futebol. No fim da semana passada, a diretoria anunciou a saída do técnico Renato Portaluppi, um ídolo da torcida.

Mas as mudanças podem atingir o comando do departamento.

O nome de Alexandre Mattos apareceu com força no Grêmio. O dirigente teria sido oferecido. No entanto, o executivo negou qualquer negociação com a equipe gaúcha.

“Não houve nenhum contato do Grêmio”, comentou Alexandre Mattos, em entrevista à Rádio Gre-Nal.

Em contrapartida, Alexandre Mattos fez questão de elogiar o trabalho do Grêmio nos últimos anos, apresentando controle financeiro junto com títulos.

“É um clube extremamente profissional, organizado”, comentou.

Mattos tem experiência nos gigantes do futebol brasileiro, com passagens por Cruzeiro, Palmeiras e, recentemente, no Atlético-MG, como diretor remunerado de futebol.

Conhecido e contestado por algumas contratações, ele ressalta que também sabe trabalhar com jovens. Citou até um exemplo no Palmeiras.

“Uma das minhas primeiras ações no Palmeiras foi trazer o Gabriel Jesus para o profissional”, apontou.