Alexandre Pássaro comenta chance de retorno de Bruno César ao Vasco

O Vasco vem reformulando seu elenco nesta temporada. Com isso, alguns jogadores que estavam há muito tempo no clube foram dispensados ou negociados.

Só que um jogador pode retornar ao Vasco no próximo mês. Bruno César tem contrato de empréstimo com o Penafiel-POR até o fim de maio e pode voltar após a data. No entanto, o diretor-executivo Alexandre Pássaro falou da possibilidade de contar com meia.

“Vamos pensar nisso tão logo acabe o contrato dele com o time português. Pode ser que ele continue lá. Da parte financeira, ele não interessa. Sem haver renegociação, nem olharemos a parte técnica” disse.

Um possível retorno de Bruno César pode fazer o Vasco desistir da contratação de um meia de criação para a Série B do Campeonato Brasileiro.