Alexandre Pássaro exalta chegada de Vanderlei no Vasco

O Vasco apresentou nesta sexta-feira seu sexto reforço para a temporada. O goleiro Vanderlei chega para assumir a titularidade da equipe para a sequência da temporada.

O diretor-executivo, Alexandre Pássaro, comemorou a chegada do jogador.

“Vanderlei é parte da formação de todos os nossos goleiros aqui. Ele vai puxar essa fila de exemplo e trabalho no dia a dia. Ele já participou de processos como esse. Totalmente integrado com nosso projeto do qual ele é parte importantíssima”, disse.

Pássaro revelou que o acerto com o atleta aconteceu antes da veiculação na imprensa. O dirigente reclamou de algumas matérias, principalmente relacionadas a salário.

“Quando saiu a notícia de que o Vanderlei poderia estar chegando no Vasco, na verdade as coisas já tinham acontecido. Pra variar, saiu um montão de notícias de que ele não viria por causa do salário alto”, declarou.

Vanderlei assinou contrato até o final da temporada. O goleiro de 35 anos pode fazer sua estreia na quarta-feira, quando o Cruzmaltino terá o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.