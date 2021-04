Alexandre Pássaro nega possível chegada de Alex Teixeira

O Vasco tem buscado reforços para a temporada 2021. O objetivo dos Cruzmaltinos é conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube está de olho na possibilidade de trazer de voltar alguns dos grandes nomes das categorias de base.

Nesta semana, o volante Rômulo foi contratado. Depois disso, surgiram rumores sobre o interesse do Vasco em contar com o atacante Alex Teixeira.

O jogador é cria do clube e está livre no mercado após deixar o futebol chinês.

Só que o diretor-executivo Alexandre Pássaro tratou de desmentir os rumores.

“Assim que cheguei ao Vasco, falei com o Alex, como também com o Kardec e outros, deixando as portas abertas caso precisem de qualquer coisa do Vasco. Mas não há absolutamente nenhuma negociação, aproximação ou proposta do departamento de futebol para ele. Sejamos realistas”, disse ao globoesporte.com.

Dentro de campo, o Vasco vai embalado para a próxima partida após a vitória no clássico contra o Flamengo.

Alex Teixeira comemora durante jogo entre Jiangsu Suning e Shanghai SIPG Getty Images

A equipe enfrenta o Boavista neste domingo, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília).