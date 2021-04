Alexandre Pato e Rebeca Abravanel são vacinados contra Covid-19 nos EUA · .

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel tomaram nesta segunda-feira (5) a primeira dose da vacina contra Covid-19. O casal recebeu o imunizante nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro deste ano, quando o jogador foi contratado pelo Orlando City, time da Flórida. Eles registraram o momento nas redes sociais.

“Hoje eu e minha esposa tomamos nossa primeira dose da vacina contra Covid-19. É bom ver que dias melhores estão chegando”, escreveu o atacante no Instagram. Ele publicou uma foto dele e da mulher sendo imunizados, além de uma outra imagem deles juntos, exibindo os braços após a imunização.

Mais de 100 milhões de pessoas (cerca de 30% da população) receberam ao menos uma dose da vacina contra Covid-19 nos Estados Unidos, que acelerou o ritmo da imunização e tem aplicado cerca de 3 milhões de injeções diárias. Em vários estados já é permitida a vacinação nos jovens com mais de 16 anos.

Pato se mudou para a Flórida em fevereiro, mês em que assinou contrato com o Orlando City, cujo dono é o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva. Lá, o atacante, que estava sem clube desde agosto, quando rescindiu seu contrato com o São Paulo, atua com outros quatro compatriotas: o lateral-direito Ruan, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Júnior Urso e o atacante Matheus Barrozo.

A filha de Silvio Santos decidiu acompanhar o marido em seu novo desafio profissional no exterior e está morando com ele em Orlando. Normalmente discretos, os dois têm compartilhados publicações românticas em suas redes sociais.

Veja a publicação de Alexandre Pato:

