Alexandre Pato recebe primeira dose de vacina contra Covid-19: ‘Dias melhores estão chegando’

O atacante do Orlando City, Alexandre Pato recebeu a primeira dose da vacina contra o Covid-19 nesta segunda-feira (05). O atleta e sua esposa Rebeca Abravanel podem receber o imunizante pois em Orlando, cidade dos Estados Unidos onde moram, as doses já estão sendo aplicadas em moradores do município com mais de 18 anos.

– Hoje eu e minha esposa tomamos nossa primeira dose da vacina para Covid19. É bom ver que dias melhores estão chegando – disse o atacante em seu Instagram. O atleta aproveitou também para falar, em inglês, sobre quem pode se vacinar em Orlando e onde se registrar para entrar na fila de imunização.

Alexandre Pato foi anunciado pelo Orlando City em março deste ano. O atacante de 31 anos estava sem clube desde agosto de 2020 após rescindir seu contrato com o São Paulo. A equipe ainda não iniciou a temporada regular e está jogando uma série de amistosos para se preparar para a MLS.