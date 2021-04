Alexia acusa Kyra de matar juiz e enfiá-la em ‘mar de lama’ · .

Alexia/Josimara (Deborah Secco) acusará Kyra/Cleide (Vitória Strada) de matar o juiz Vitório (Ailton Graça) e enfiá-la em um “mar de lama” em Salve-se Quem Puder. As duas discutirão feio. A atriz ouvirá que a decoradora não acredita que ela não sabia que Renzo (Rafael Cardoso) era um bandido na novela das sete.

Antes, o público verá Luna/Fiona (Juliana Paiva) tentando explicar por que as três precisam ficar escondidas, já que seus depoimentos não tiveram serventia para a investigação da Polícia Federal. A namorada de Juan (José Condessa) terá alegado também que, para os bandidos, elas sabem mais do que deveriam, principalmente Alexia.

A atriz afirmará então que, se tiver ajuda, conseguirá descobrir novidades sobre o caso. “Se você não acredita em mim, a Luna me ajuda”, esbravejará Alexia. “Eu não vou deixar a Luna se enfiar ainda mais na lama que você nos meteu”, retrucará a ex-noiva de Rafael (Bruno Ferrari).

A irmã de Petra (Bruna Guerin) chamará a colega de enxerida. “Você resolveu ir fazendo barulho, chamando atenção. O juiz tomou um tiro por sua causa”, berrará a atriz. Ofendida, Kyra não gostará de ser comparada a uma assassina e explicará que só não queria ficar sozinha naquele fatídico dia em Cancún.

“Você deveria dar graças a Deus por estar escondida. O certo era você estar respondendo pela morte do juiz e também por tentativa de homicídio de mais de 200 passageiros indefesos daquele avião, sua serial killer”, anunciará Alexia, dramática.

Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva)

Panos quentes

Luna tentará acalmar Kyra e Alexia. “Eu também quero minha vida de volta e, se vocês não repararam, a minha história é a mais complicada das três. Uma se infiltra na vida da outra, e na minha?”, completará a mexicana.

Alexia assumirá ser estourada, e Kyra declarará que fala sem pensar. A filha de Mário (Murilo Rosa) chamará as duas de irmãs e dirá que ninguém tem culpa de elas terem sido enfiadas em um “verdadeiro mar de lama”.

“Vocês sabem que eu acredito em final feliz”, afirmará a mocinha. As três se abraçarão e selarão um acordo de paz para ficarem unidas até conseguirem retomar suas “antigas vidas”.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

