Alexia apela com áudio ‘proibidão’ para fisgar Rafael · .

Alexia/Josimara (Deborah Secco) usará um áudio “proibidão” para convencer Rafael (Bruno Ferrari) de que ela era amiga de Kyra/Cleyde (Vitória Strada) em Salve-se Quem Puder. A atriz mostrará uma mensagem gravada pela decoradora, fisgará a atenção do rapaz e o deixará em prantos. Emocionado, o mocinho aceitará contratar a ruiva na novela das sete da Globo.

No folhetim de Daniel Ortiz, as protagonistas vão colocar em ação o plano de se infiltrarem na família uma da outra. Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 8, a prima de Alan (Thiago Fragoso) chegará na Labrador Digital e anunciará para o empreendedor que quer falar com ele sobre Kyra.

“Você disse que veio da parte da minha noiva? Se isso é uma brincadeira, é de péssimo gosto”, se indignará o jovem. “Não, não. Desculpa, eu imagino que você deva estar muito abalado. Eu soube da tragédia que se abateu sob a minha amiga, tadinha da Kyra. Só de lembrar meu olhos ficam cheios de lágrima”, disfarçará ela.

A atriz, então, vai explicar que era conhecida de longa data da decoradora, mas alegará que ainda não tinha sido apresentada ao amado dela. “Eu amava a sua noiva, e ela me contava tudo de você”, afirmará a personagem de Deborah Secco. Para ganhar a confiança do bonitão, a neta de Ignácio (Otávio Augusto) contará que tem um recado da falsa morta.

Rafael não vai acreditar, mas Alexia insistirá e pedirá para conversar com ele a sós. “Será que a gente pode ir direto ao assunto? Ou melhor, ao áudio que você diz que tem da Kyra”, se apressará o rapaz quando os dois já estiverem em sua sala. “Deixa eu pegar meu celular. Cadê esse telefone? Tô toda desastrada, igual a Kyra, que só falta atirar em avião”, soltará a protagonista.

O empreendedor vai se espantar ao ouvir a estranha citando o ocorrido na viagem da noiva a Cancún. “Eu não via muito a Kyra, mas eu sabia tudo sobre ela. Posso dar play? Eu tô perguntando isso porque pode ser doído pra você escutar a voz dela agora”, explicará a artista.

Momentos de emoção

O dono da Labrador Digital assegurará que está preparado e começará a ouvir o áudio. Ele não segurará as lágrimas ao escutar a amada contando sobre sua estadia no México. Na mensagem, Kyra dará detalhes sobre sua vida para dar mais veracidade à história de amizade com a ruiva. A decoradora ainda avisará que iria pedir para o noivo dar um emprego para a amiga.

“É como se ela ainda tivesse viva”, chorará o personagem de Bruno Ferrari. Alexia dirá que não tinha a intenção de entristecer o jovem com o áudio. “Não, eu não fiquei triste. Pelo contrário, por um momento você trouxe a Kyra de volta. É como se ela nunca tivesse ido embora”, se emocionará ele.

“Eu não sei como te falar isso, mas é como se a Kyra ainda tivesse viva, sabe? Ela continua se preocupando com você, ela continua te amando muito de onde quer que ela esteja”, afirmará a irmã de Petra (Bruna Guerin).

“Obrigado, mesmo. Confesso que eu fiquei assustado quando você chegou e disse que veio de parte da Kyra. E, no fim, você só alegrou meu dia. Então, minha noiva queria que você fosse minha secretária, é isso?”, questionará o mocinho. “Ela sabia que eu vinha pra São Paulo e não tinha emprego. Ela me falou que você era o homem mais generoso que ela já conheceu. Mas se você não tiver nada pra mim, eu vou entender”, mentirá a ruiva.

“Você não está entendendo. Mesmo que não tivesse mais dinheiro pra pagar nenhum funcionário, ia pedir emprestado só pra te contratar. Eu não quero nem ver seu currículo, eu te ensino tudo. Você pode começar agora, hoje, amanhã… Quando você quiser”, dirá o empreendedor, que oferecerá o cargo de secretária assistente de Renatinha (Juliana Alves) para a protagonista.

