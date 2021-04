Alexia e Kyra dão o troco e depenam Renzo; descubra como · .

Cansadas de esperar pela polícia, Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) se disfarçarão para ir atrás de Renzo (Rafael Cardoso) em Salve-se Quem Puder. As amigas depenarão o playboy, roubarão a carteira dele e conseguirão descobrir a identidade da assassina de Vitório (Ailton Graça).

A atriz já reencontrou o “boy magia” com quem passou uma noite no México ao chegar para o seu primeiro dia de trabalho na Labrador na novela das sete.

Ela fingiu um desmaio e enfiou seu rosto no peito de Zezinho (João Baldasserini) para não ser reconhecida, mas lembrará que uma bolsa com as siglas de um clube famoso de São Paulo no meio da confusão.

Kyra confessará que era sócia do centro esportivo e que sua mãe não deve ter cancelado seu acesso ainda. As dupla, então, resolverá ir até o local para descobrir o sobrenome do personagem de Rafael Cardoso.

Em um golpe de sorte, elas conseguirão afanar a carteira do vilão e passarão um pente fino em todos os seus documentos. “A gente conseguiu a ficha completa dele. Renzo Machado! Temos RG, CPF, tudo. Zezinho, liga pra Polícia Federal agora! Chegou a hora de prender essa quadrilha!”, anunciará a protagonista vivida por Deborah Secco assim que chegar em casa.

reprodução/tv globo

Kyra e Alexia fugirão após roubar uma carteira

Atrapalhadas

Antes fazer o trabalho dos agentes federais, Kyra e Alexia correrão risco. Após roubarem Renzo, elas serão perseguidas pelo clube como batedoras de carteira, se meterão em várias confusões e vão dar de cara com Dominique (Guilhermina Guinle) conversando com o sobrinho.

Assustadas, as jovens baterão em retirada e ficarão entaladas em uma catraca. “Ai, minha Nossa Senhora do Pânico. Tô com falta de ar. Essa mulher vai dar muitos tiros na gente. Nossos corpos vão ficar espirrando sangue que nem um chafariz. A gente vai cair na piscina e a água vai ficar vermelha”, surtará a atriz.

Para resolver o problema, Kyra empurrará a amiga e as duas irão direto para o chão. De lá, elas conseguirão ver o “boy magia” chamar Dominique de tia.

