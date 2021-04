Alexia joga baixo para impedir Zezinho de dormir com Bel · .

Alexia/Josimara (Deborah Secco) jogará baixo para impedir que Zezinho (João Baldasserini) durma com Bel (Dandara Mariana) em Salve-se Quem Puder. Ela e o chucro decidirão pintar a casa em que vivem em São Paulo na novela das sete da Globo.

Em cenas que vão ao ar na próxima terça (20), a atriz se dará conta de que o rapaz não poderá dormir na sala e fará uma proposta ousada. “Qualquer coisa a gente pode pedir pra Kyra/Cleyde [Vitória Strada] dormir com a Ermelinda [Grace Gianoukas] e a Luna/Fiona [Juliana Paiva], e você dorme comigo no meu quarto”, dirá a personagem de Deborah Secco.

Zezinho se empolgará com o convite, mas Alexia logo cortará suas asinhas. “Não fica felizinho, é sem um pingo de malícia”, afirmará a mocinha que, na verdade, está resistindo em ceder às investidas do sitiante de Judas do Norte.

O caipira irá sugerir dormir com a mãe enquanto as testemunhas do crime de Vitório (Ailton Graça) dividem o outro cômodo. “Aí não dá, muita gente. Só consigo dividir minha cama com uma pessoa”, responderá Alexia.

Na tentativa de causar ciúme, ele cogitará dormir na casa de Bel. A neta de Ignácio (Otávio Augusto) se sujará de tinta e arrancará a camisa para seduzir o rapaz. Quando os dois estiverem perto de se beijarem, a vizinha baterá à porta e cortará o clima.

“Eu vim ajudar. Nossa, tá um forno aqui, né?”, constatará Bel, adotando a mesma estratégia para atrair a atenção do caipira. Quando ele estiver lixando a parede, as duas disputarão a atenção de Zezinho, e Alexia se enfurecerá com a concorrência.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

