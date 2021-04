Algar Telecom oferece vagas pelo programa Aprendiz Sem Barreiras

A Algar Telecom, uma empresa de telecomunicações e TI presente em mais de 350 cidades de todo o Brasil, anunciou a abertura do programa Aprendiz Sem Barreiras. A iniciativa da companhia, que faz parte do Grupo Algar, prevê a oferta de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Além da diversidade e inserção dos profissionais no mercado de trabalho, o programa permite, ainda, que o candidato não perca o benefício de amparo social concedido pelo governo.

Podem concorrer profissionais de todas as idades, desde que tenham concluído ou estejam matriculados e frequentando uma instituição de ensino de educação básica.

A carga horária de trabalho pode variar de quatro a seis horas por dia, dependendo da área de atuação desejada. Há chances para diferentes posições, como relacionamento e negócios, assistente administrativo e de operação, entre outros.

Com atuação nacional, as vagas podem estar distribuídas em diferentes cidades, como Balneário Camboriú (SC), Batatais (SP), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Franca (SP), Frutal (MG), Goiânia (GO), Ituverava (SP), Maceió (AL), Nova Serrana (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Getúlio Vargas (RS).

Durante a pandemia, grande parte dos aprendizes contratados devem trabalhar no modelo de home office, respeitando as medidas impostas pela vigilância sanitária para conter a propagação do novo coronavírus. Neste sentido, a integração será realizada à distância, mas todos receberão um kit de boas-vindas e participarão de um onboarding institucional e técnico.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página de carreiras da Algar Telecom para se inscrever nestas e em outras oportunidades disponíveis na empresa. Clique aqui para cadastrar seu currículo.

É importante notar que a quantidade de vagas disponíveis pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento das mesmas. Por isso, é fundamental que os interessados se inscrevam o quanto antes e acompanhem a página de inscrição diariamente.