Algoz do Botafogo na Copa do Brasil assina com o Bahia e vira “sombra” de Gilberto; Maycon Douglas marcou 6 gols em 2021

“Precisamos de mais um centroavante. Desde a saída de Fernandão, não tivemos centroavante de ofício mais experiente. A gente está em negociação com um centroavante que pode vir em mais uns 30, 40 dias, que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro”, afirmou Bellintani na ocasião. Pois bem, a previsão foi bem mais além do que a realidade mostrou.

Há pouco, o colega Rodrigo Ferreira, setorista do ABC na Rádio CBN de Natal, informou que o atacante Maycon Douglas, artilheiro do Elefante, vai assinar com o Esquadrão. A derrota para o América-RN, neste domingo (18), provavelmente foi a última partida do jogador de 24 anos com a camisa alvinegra.

ATENÇÃO! O clássico deste domingo foi o último jogo de Maycon Douglas com a camisa do ABC. Atacante acertou com o Bahia e não atua mais pelo Alvinegro. Diretoria já foi comunicada e amanhã será realizada a rescisão contratual. #NoArNaCBN

De acordo com a reportagem, Maycon assinará a rescisão contratual com o ABC nesta segunda-feira (19), mas o clube de Natal ficará com 20% do atacante numa espécie de “vitrine”. Ou seja, se o Bahia negociar futuramente o centroavante, o Elefante terá direito a 20% do valor da transferência. O mais curioso é que o atacante pertence ao Tombense-MG e estava no Alvinegro por empréstimo.

��| M. Douglas (24) na CDN 2021: • 8 jogos

• 2 gols ��

• 1 assistência p/ gol

– 5 p/ finalização ��

• 75 passes certos (de 101)

• 6 finalizações certas (de 13) ��

• 7 desarmes certos (de 10)

• 11 dribles certos (de 13) ��*

• 14 faltas sofridas ��

April 18, 2021

Maycon deixa o ABC com 6 gols marcados na temporada 2021, artilheiro isolado do clube em jogos oficiais, o último deles contra o Botafogo pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (14). Se contar os tentos dos amistosos/jogos-treinos da pré-temporada, foram 10 tentos anotados pelo camisa 9.