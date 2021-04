Alienware lança notebook gamer topo de linha no mercado

A Alienware anunciou nessa semana o lançamento do notebook gamer topo de linha no mercado: o modelo m15 Ryzen Edition R5.

De acordo com a Dell, o modelo em questão será o pioneiro em processador AMD desde o Aurora mALX, lançado ano de 2007.

Os chips AMD não eram utilizados em razão do baixo desempenho para jogos.

Ainda nesse sentido, nos últimos anos essa premissa mudou e marcas como Asus e Lenovo começaram a equipar seus PCs com as peças.

Portanto, a máquina em questão é uma grande notícia para os gamers em todo mundo.

Os jogos estão em alta e os grandes players do mercado já tomaram ciência desse fato.

Partindo dessa premissa, a tendência é o aumento do desenvolvimento dos computadores tops de linha.

O computador de 15 polegadas está totalmente equipado com uma CPU octa-core Ryzen 9 5900H e uma GPU Nvidia RTX 3060.

O portátil também tem memória RAM DDR4 de 3200 Mhz, porta Ethernet 2.5 GBps, 4 entradas USB (2 USB-A 3.2 Gen 1; 1 USB-A 3.2 Gen 2 e outra USB-C 3.2 Gen 2), além de entrada para headphones.

Quais as vantagens do novo notebook da Alienware?

O notebook da marca traz a tecnologia de resfriamento Cryo-Tech, teclado mecânico desenvolvido pela Cherry e porta HDMI com resolução 4K.

O modelo Alienware começa a ser vendido em 20 de abril nos Estados Unidos a partir de US$ 1,7 mil (cerca de R$ 9,5 mil).

Ainda de acordo com o site The Verge não há informações se a máquina chegará ao Brasil para a apreensão dos gamers.

Vale ressaltar ainda que os notebooks da linha gamer Alienware devem receber switches da Cherry MX.

Qual o objetivo com o novo modelo gamer de notebook?

O objetivo é trazer para o segmento de notebook a mesma sensação tátil de um teclado mecânico tradicional apesar da diferença de tamanho.

Nesse sentido, é preciso salientar que isso foi possível a um interruptor de perfil desenvolvido por uma fabricante nas teclas.

Desse modo, vale ressaltar que apenas os modelos m15 e m17 R4 devem contar com a novidade em um primeiro momento

Porém, a parceria pode se estender para outros produtos que não estejam ligados ao universo dos games.

Qual o futuro do notebook gamer da Alienware?

Enfim, a Alienware quebrou um antigo tabu em sua linha de notebook gamer e lançou seu um novo modelo equipado com processador Ryzen, da AMD.

O modelo m15 Ryzen Edition R5 já vem equipado com Ryzen R9 5900HX, ou seja, um dos melhores do mercado.

O novo modelo lançado pela empresa é de fato o primeiro com tecnologia AMD.

Com a linha Alienware R4 já presente no mercado, a m15 Ryzen Edition também já vem com várias opções de exibição

O computador vem como telas Full HD de 165 Hz ou 360 Hz ou uma tela QHD de 240 Hz.

A parte externa do notebook foi renovada e agora vem equipada com o sistema de resfriamento Cryo-Tech e uma nova pintura de alta resistência que a Dell afirma ser mais lisa e durável comparada às demais.

Ainda assim, o equipamento também apresenta uma grande quantidade de portas e conexões

Nele estão incluídos:

HDMI 2.1

Ethernet de 2,5 Gbps

Wi-Fi 6

Quatro portas USB (três Tipo-A e uma Tipo-C)

O novo Alienware m15 Ryzen Edition R5 chega às lojas ao redor do mundo no dia 20 de abril deste ano.

O preço especulado é de 1.800 dólares.

Segundo especialistas, um valor recomendável.

Portanto, é importante entender que a novidade certamente traz para os gamers novas expectativas em relação ao desempenho nos jogos.

Nessa linha, é relevante entender que agora o mercado está em alta com a notícia e todos esperam com ansiedade pelo novo notebook lançando pela Alienware.