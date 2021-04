Alisson cantor? Ex-companheiro revela antigo hábito do goleiro com irmão na concentração do Internacional

Alisson é hoje um dos goleiros mais famosos do mundo, tendo sido eleito o melhor da posição pela France Football e pela Fifa em 2019. O brasileiro estará em ação com o Liverpool contra o Leeds United nesta segunda-feira (19). O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, a partir de 15h50.

Titular absoluto do Liverpool, o arqueiro já surpreendia seus companheiros na base do Internacional. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o lateral Cláudio Winck relembrou como foi atuar ao lado do goleiro e o elogiou muito por seu empenho e qualidade.

“Ele era um monstrinho. Eu joguei com ele no sub-20, ele é dois anos mais velho que eu, mas joguei um tempo. Depois, no profissional. Ele sempre foi um líder, um exemplo. Um cara que trabalhava muito. Eu não fiquei surpreso com o que ele conquistou e ainda vai conquistar muito. Ele é um dos melhores da nossa geração”, disse.

Hoje no Maritimo, de Portugal, Winck ainda revelou um hábito que o renomado goleiro tinha nos bastidores do Internacional de levar seu violão e tocar músicas sertanejas com seu irmão, Muriel.

“Ele era um cara que sempre estava levando violão para a concentração, ele e Muriel. Ele toca bem, toca um sertanejo. Mas só sertanejo, também. E era legal ver os dois, um torcendo muito pelo outro. Lembro que o Muriel começou jogando, depois ele assumiu no lugar do Muriel. Foi uma coisa bem engraçada, nunca tinha visto isso no futebol”, afirmou.

“Muriel sempre torcendo por ele. Depois que entrou, nunca mais saiu do time titular, só quando foi vendido. Depois, ainda foi capitão. Eu mantenho muito contato com eles, Muriel estava aqui no Belenenses, até pouco tempo atrás”, finalizou.