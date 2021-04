Alisson e mais 2 entram na ‘berlinda’ do Grêmio e planejamento de T. Nunes é exposto; treinador deve impor novas mudanças

A sequência de jogos do Grêmio está cada vez mais apertada neste início de temporada. O time de Tiago Nunes vive uma maratona intensa de partidas e precisa se revezar entre titulares e reservas. A despedida de Renato também pode significar na saída de alguns jogadores.









Nesta última semana, a ‘GZH’ informou que três atletas podem perder espaço com a chegada de Tiago. São eles: Paulo Miranda, Victor Ferraz e Everton Cardoso. O trio já vinha sendo pouco utilizado por Renato e pouco entraram em campo na última temporada.

O ‘Portal do Gremista’, porém, trouxe novos nomes que também estão na berlinda. Maicon, Matheus Henrique e Alisson. Ainda segundo o site, TN pensa em remodelar o esquema tático do Grêmio, fazendo mudanças importantes em alguns setores. Os três já não estariam com a mesma moral e poderiam ser trocados por outros jogadores no time titular.

Alisson, por exemplo, está machucado e deve ser substituído por atletas mais jovens. Maicon não completa uma partida há mais de um ano e sua rescisão foi cogitada nestes últimos dias. Matheusinho, por outro lado, se tornou um dos principais alvos de críticas da torcida nesta temporada.

Enquanto alguns perdem espaço, outros crescem de produção e devem ganhar ainda mais tempo de jogo com Tiago. Casos de Jean Pyerre, Darlan e Guilherme Guedes, que já conhecem o treinador há tempos no Grêmio. O comandante teve uma excelente passagem pela base do Imortal e chegou a trabalhar com alguns dos destaques do elenco principal.