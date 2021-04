Aliviado por deixar o UFC, Khabib diz que Dana White “não é tão legal”

Recém-aposentado do MMA, o ex-campeão Peso-Leve do UFC Khabib Nurmagomedov falou pela primeira vez em entrevista ao canal da própria organização no YouTube. Ao encerrar a carreira, ele deixa o cinturão dos leves em aberto. O russo ainda deu declarações polêmicas sobre Dana White, presidente do UFC.









Khabib declarou que nem sempre dá para contar com White: “É muito difícil dizer não a Dana White. Vou ser muito honesto, porque ele, às vezes, é legal, mas tem vezes que não é legal. Às vezes, ele fala uma coisa. De qualquer forma, foi uma conversa muito honesta e verdadeira entre dois homens reais”.

Ele ainda contou detalhes do encontro mais recente que teve com o mandatário, na qual trataram a respeito da aposentadoria: “Na última reunião, ele queria saber o que eu ia fazer e respondi que nada mudou. Na minha opinião, o peso-leve tem que continuar. Não quero travar a categoria”.

Depois de vencer Justin Gaethje em outubro do ano passado, Khabib anunciou a sua aposentadoria do MMA. Durante alguns meses, o russo deu sinais de que poderia retornar aos octógonos, mas, nas últimas semanas, acabou confirmando de vez que não lutaria mais profissionalmente.

Agora, quem disputará o cinturão Peso-Leve, que ficou vago após a retirada de Khabib, é Charles “do Bronx” e Michael Chandler. A luta está prevista para acontecer no próximo dia 15 de maio.