Allan perde vaga e Cuca testa Hulk na frente contra o América de Cali; Tchê Tchê é cotado para formar trio com Zaracho e Nacho no meio

O jogo entre Atlético e Athletic, no último sábado (24), ficou marcado pela troca de declarações públicas entre Hulk e Cuca. Nem mesmo a vitória por 1 a 0 do Galo e a classificação em primeiro lugar para a semifinal do Campeonato Mineiro fizeram o assunto perder força. Muito pelo contrário, coube ao zagueiro Igor Rabello, em entrevista coletiva nesta segunda (26), tentar botar um ponto final na história.









“Entrevista pós-jogo, no calor e na emoção do jogo. Talvez o Hulk possa ter se expressado mal ali na hora, ter falado, de certa forma, que pode ter saído como uma situação ruim. Mas acho que ele já se explicou, falou da situação, que não tem nada contra o Cuca. Temos uma família aqui dentro. Está resolvido. É um capítulo que passou”, disse Rabello.

Para o bem do Atlético, especialmente na Libertadores, é bom que a situação entre o camisa 7 e o comandante já tenha sido resolvida. Nesta terça-feira (27), o Galo faz sua segunda partida pelo Grupo H e recebe os colombianos do América de Cali, no Mineirão, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Na estreia, o Atlético ficou somente no empate com o Deportivo La Guaira, o que rendeu muitas críticas a Cuca.

Hulk deve ser titular após entrevero com Cuca na Libertadores (Foto: Pedro Souza / Atlético)



A falta de repertório e o excesso de cruzamentos – quase 60 – minaram de vez a confiança da Massa em Cuca, mas a princípio o comando técnico não vai ser alterado na Cidade do Galo. Para o duelo contra o América de Cali, o treinador deve alterar seu time titular.

Autor do gol na estreia e pedido pela Massa, o meia Zaracho deve constar entre os 11 titulares. Allan deve ir para o banco e o meio tende a ter Tchê Tchê e Nacho Fernández como parceiros do argentino. Recuperado de problema muscular, Jair foi relacionado por Cuca, porém estará entre os suplentes.

Zaracho deve iniciar como titular contra o América de Cali (Foto: Pedro Souza / Atlético)



Na frente, Hulk deve estar no trio titular, mas ainda é incerto se pela ponta direita ou mais centralizado. Em caso de jogar pelo meio, o camisa 7 deve ter Keno e Savarino como companheiros de ataque.

A provável escalação do Atlético deve ser:

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernandez; Keno, Savarino e Hulk.