Allan rebate críticas sobre ‘temperamento explosivo’ e cartões no Galo: “Precisa me colocar no ataque, no gol”

O volante Allan é um dos jogadores da confiança do técnico Cuca neste início de temporada no Atlético e já se tornou um "cão de guarda". Responsável por auxiliar na marcação no setor de meio de campo, o camisa 29 acaba vem sendo marcado pelo alto número de cartões amarelos. Titular nos últimos quatro jogos, ele foi punidos pelos árbitros nos últimos dois.









No ano passado, em sua primeira temporada com a camisa do Galo, Allan esteve em campo 48 vezes, sendo 40 como titular, e acumulou 17 amarelos – três deles foram o segundo nas partidas e viraram expulsões. Em entrevista coletiva virtual nesta quinta-feira (8), o volante foi questionado sobre o tema e seu ‘temperamento explosivo‘ e se defendeu das críticas.

“Eu jogo no meio campo, sou um jogador de marcação, onde a bola mais passa, onde mais precisa marcar. Posso melhorar sim, mas se pessoas de fora não querem que eu leve cartão, precisa me mudar de posição, me colocar no ataque, no gol, porque o meio campo é uma posição que marca muito, às vezes precisa fazer a falta e matar a jogada. É basicamente isso“, avaliou.

O volante também foi perguntado sobre a carência de marcação no setor de meio de campo, que acabou atrapalhando os planos do Galo no Brasileirão de 2020. “Sou suspeito, jogo no meio de campo e sempre vou defender esse setor. Claro, um time que ataca muito fica um pouco exposto a sofrer com contra-ataques, mas por isso chegou o Cuca, para implantar o estilo de jogo dele. Então, é mais o nosso entendimento mesmo, pegar o que ele tem para nos passar, absorver o mais rápido possível e tentar melhorar“, pontuou.

Ainda na equipe titular, Allan também avaliou a mudança de função com a troca de treinador. “A única diferença de Cuca com Sampaoli é a forma de eu ficar mais livre em campo, o Sampaoli gostava de um jogo mais de posição, um jogo mais parado, então a única coisa que muda hoje é isso, de forma mais leve e mais solto. Da forma que venho jogando me sinto mais à vontade. A forma que sempre atuei foi dessa maneira, faz parte das características que eu tenho. Ele me acompanhou antigamente e sabe da forma que eu gosto de jogar e vem corrigindo algumas coisas, mas me deixando mais à vontade“, completou.