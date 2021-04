Allegri é apontado como possível substituto de Hansi Flick no Bayern

O nome de Massimiliano Allegri começa a aparecer como um possível substituto de Hansi Flick no Bayern de Munique. A direção do Bayern pretende mudar de treinador ao final da temporada e o nome do técnico italiano começa a ganhar força internamente, segundo o SportMediaset.

Mesmo com a liderança no Campeonato Alemão, a relação entre Flick e membros da diretoria bávara não é das melhores. Há um descontentamento do treinador com a política de compra, venda e dispensa de jogadores, como recentemente no caso de Jérôme Boateng, que não vai permanecer no clube após essa temporada.

Allegri está há duas temporadas longe do futebol. Com passagem vitoriosa pela Juventus, seu último clube, o treinador estaria disposto a retornar aos grandes holofotes. Na Juve, o treinador conquistou cinco Campeonatos Italianos e quatro Copas da Itália, além de ter chegado até duas finais de Liga dos Campeões.