Allegri é o nome para substituit Pirlo na Juventus, diz jornal italiano

O técnico Andrea Pirlo não deve permanecer na Juventus para a próxima temporada e a diretoria do clube já tem um nome para substituí-lo: Massimiliano Allegri. O treinador dirigiu o clube de 2014 a 2019 e conquistou 11 títulos no período.

Segundo o jornal SportMediaset, embora o discurso oficial seja que Pirlo ficará no cargo caso a Juve se classifique para a Liga dos Campeões, na prática sua saída já está selada. A ideia de trazer de volta Allegri está relacionada com a meta de trazer a Velha Senhora de volta ao topo do futebol italiano.

A Juve está na quarta posição do Calcio, com 66 pontos, mesmo número que Napoli e Milan, terceiro e quinto colocado. A equipe venceu três dos seus últimos seis jogos, mas vem de um empate com a Fiorentina. O desempenho do time não vem agradando a diretoria.

Allegri é um técnico com histórico vitorioso na Itália. Conquistou seis ligas nacionais, quatro Copas da Itália e três Supercopas. Além disso, levou a Juventus a duas finais de Liga dos Campeões, com derrotas para Barcelona e Real Madrid. Antes de dirigir a Juventus, o treinador teve passagem pelo Milan, clube que dirigiu por quatro temporadas e venceu um Italiano.

Seu último trabalho foi justamente na Juventus, que se encerrou duas temporadas atrás. O treinador é constantemente especulado nos grandes clubes do futebol europeu.