Almoço sofisticado: aprenda a fazer filé mignon com risoto de gorgonzola

Tem dias que dá vontade de inovar na cozinha e fazer uma receita digna de restaurante. O filé mignon é aquela carne especial que pode ser feita de várias formas, mas combina perfeitamente com o risoto de gorgonzola.

O chefe Maurício Jasnievicz, que comanda a cozinha do Nanö Beach Club, clube de verão localizado na Praia de Subaúma, ensina como preparar essa delícia em casa. “Esse prato, que tem uma dificuldade média, harmoniza bem com vinho tinto seco e é uma opção legal para fazer no almoço, já que não é tão leve”, comenta Maurício.

Confira a receita e se prepare para uma refeição maravilhosa: