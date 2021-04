“Alô, Marcos Braz”; torcida do Fla faz campanha pela contratação de meia avaliado em 1,2 milhão de dólares

O clima no Flamengo melhorou consideravelmente após a equipe vencer o Vélez, na Argentina. Agora, os jogadores retornam para os últimos treinamentos da semana visando o confronto contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em caso de vitória no sábado (24), o Mais Querido do Brasil será campeão da Taça Guanabara.









A tendência é que Rogério Ceni coloque o que tem de melhor em campo. A única baixa será Rodrigo Caio, mais uma vez com problemas físicos e está sob os cuidados do departamento médico rubro-negro. Com isso, Ceni precisará decidir entre Gustavo Henrique (titular na Libertadores) e Bruno Viana, único reforço do clube na temporada.

Por falar de contratação, a torcida do Flamengo vem pedindo nas redes sociais que o clube tente a contratação do meio-campista Yeison Guzmán, jovem de 23 anos que vem se destacando pelo Envigado, da Colômbia. O atleta quase fechou com o Cruzeiro e chegou até ser anunciado pelo clube mineiro, mas o negócio deu para trás e não vai mais acontecer.

Os colombianos aceitam cedê-lo em definitivo por cerca de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,7 milhões na cotação atual). Na avaliação de parte da Nação, valores que cabem dentro do orçamento do Rubro-Negro, tendo em vista que esse montante não seria pago à vista.

Guzmán atua na posição de Arrascaeta, mas também pode atuar pelas pontas. Inclusive, ter um jogador nessa posição é um pedido de Rogério Ceni para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do CRF. O dirigente analisa o mercado com cuidado para acertar a contratação sem fazer grandes investimentos.