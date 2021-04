Alvo de clube canadense, Soteldo treina normalmente no Santos

Soteldo treinou normalmente no CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira ao lado de seus companheiros de Santos. O jogador é alvo do Toronto FC, que formalizou uma proposta de compra pelo venezuelano.

A proposta do Toronto FC é dividida em duas frentes. O clube canadense pagaria quatro milhões de dólares (R$ 22 milhões) pelos 50% pertencentes ao Peixe, enquanto desembolsaria dois milhões de dólares (R$ 11 milhões) pelos 25% ainda ligados ao Huachipato, do Chile.

Apesar de ter treinado nesta quinta, Soteldo deve ficar de fora da partida contra o Novorizontino, que acontece na sexta, às 22h15, fora de casa. Mas isso nada tem a ver com a proposta do time canadense, visto que Ariel Holan preservará alguns dos principais jogadores no jogo disputado no interior.

Como o Peixe volta a atuar pela Libertadores na terça-feira da semana que vem, a tendência é que Holan faça um rodízio na equipe nos próximos dois compromissos do Alvinegro pelo Paulistão. Depois de enfrentar o Novorizontino, o Santos disputará o clássico contra o Corinthians, no domingo, às 20h, na Vila Belmiro.