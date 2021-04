Alvo do Real Madrid, Haaland tem futuro definido por empresário: “Borussia foi muito claro”; Barça segue na briga

Depois de alguns altos e baixos no início da temporada, o Real Madrid parece estar reencontrando o caminho das vitórias e do bom futebol. Após bater o Liverpool no jogo de ida das quartas de finais da Champions League, por 3 a 1, o time comandado por Zinedine Zidane precisava vencer o Barcelona para enconstar na liderança da La Liga.









A competição nacional está sendo liderada pelo Atlético de Madrid, que havia aproveitado a má fase dos merengues e dos culés para abrir vantagem. No entanto, no último sábado (10), Real e Barça se enfrentaram na casa madridista e os Blancos levaram a melhor. Com gols de Karim Benzema e Kroos, o El Clásico terminou em 2 a 1 para o Madrid.

Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images



Com a vitória, a diferença entre Real e Atlético caiu para um ponto (66 e 67). Além da melhora significativa dentro das competições que disputa, o Madrid busca reforçar seu elenco e um dos nomes mais falados é o de Erling Haaland, do Borussia Dortmund. O ‘jogador-sensação’ da janela de transferências, ao lado de Mbappé, no entanto, deve seguir no clube alemão.

O empresário do norueguês, Mino Raiola, confirmou que o Dortmund não tem intenção de negociar Haaland, pelo menos por enquanto. Recentemente, Raiola e o pai do atleta estiveram na Espanha para conversar com Real Madrid e Barcelona, clubes com maior interesse pelo jogador, mas ambas trativas não agradaram os alemães.

“Posso confirmar que estive em Dortmund para conversar. Michael Zorc (diretor esportivo) deixou claro para nós que o Borussia Dortmund não quer vender Haaland neste verão. Respeito essa opinião, mas isso não significa automaticamente que também concordo com isso. O Borussia foi muito claro nas suas opiniões”, disse Raiola ao canal alemão Sport1.