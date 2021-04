Always Ready 2×0 Internacional; veja o resumo e as estatísticas da partida

Na estreia de Always Ready e Internacional na Libertadores, quem começou o jogo melhor foi a equipe boliviana. Aos 3 minutos, Vander soltou uma bomba de fora da área e exigiu uma boa defesa de Marcelo Lomba. Logo depois, Cummings tocou para Sanguinetti, que, próximo à área, finalizou para fora.

Aos 22, mais uma chance perigosa do Always Ready. Flores cruzou na cabeça de Ovejero, que testou firme. Marcelo Lomba defendeu sem rebote no centro do gol. Aos 26, mais uma finalização de longe do Always Ready: Ramallo experimentou e parou mais uma vez no goleiro do Internacional.

A segunda etapa começou com Marcelo Lomba trabalhando outra vez, em chute de Vander. Aos 6, Yuri Alberto caiu dentro da área, gerando reclamação de pênalti, que não foi marcado pela arbitragem. Porém, aos 9, o Always Ready saiu na frente. Saucedo acertou um lindo chute e a bola entrou no ângulo direito de Lomba.

O time da Bolívia aprontou com dois golaços pra cima do Inter. Taí o segundo gol. Always Ready 2X0 Inter pic.twitter.com/DyDklTIwzB — Márcio TETRA�������� (@mcoimbra1986)

April 21, 2021





Aos 17, o Inter chegou pela esquerda com Maurício, que tentou um passe para Thiago Galhardo. A defesa boliviana conseguiu travar o meia-atacante. O Always Ready reagiu com Ramallo, que finalizou para uma boa defesa de Marcelo Lomba, mas Yuri Alberto acertou o travessão aos 10.

Nos minutos finais, o Internacional foi para o abafa, em busca do gol de empate. Porém, os problemas da altitude foram sentidos, o que atrapalhou a equipe no momento de criar as jogadas. Nos acréscimos, Algarañaz ampliou o marcador.

Always Ready 2×0 Internacional: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Always Ready 49% x 51% Internacional

Finalizações: Always Ready 21 x 10 Internacional

Finalizações no alvo: Always Ready 8 x 2 Internacional

Escanteios: Always Ready 5 x 1 Internacional

Impedimentos: Always Ready 1 x 0 Internacional

Faltas: Always Ready 23 x 9 Internacional

Cartões amarelos: Always Ready 3 x 4 Internacional

Passes: Always Ready 347 (82% de precisão) x 361 (76% de precisão) Internacional

Desarmes: Always Ready 16 x 17 Internacional