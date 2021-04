Always Ready x Internacional: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Copa Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela rodada de abertura do Grupo B da Copa Libertadores, Always Ready e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (20), no Hernando Siles, às 19h15 (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o minuto a minuto da estreia colorada aqui, no Bolavip Brasil.

Internacional em campo pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Ao mesmo tempo, Olimpia e Deportivo Táchira medem forças na Venezuela. A largada é importante para o Internacional começar pontuando na Libertadores, tendo como principal adversário a altitude. Na quarta-feira passada, o Colorado goleou o Aimoré por 6 a 1 pelo Campeonato Gaúcho.

O técnico Miguel Ángel Ramírez tem uma série de desfalques por contusão: Boschilia, Danilo Fernandes, Guerrero, Rodrigo Moledo e Saravia. A tendência é que o espanhol escale um quarteto no meio-campo formado por Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes e Patrick. À frente, a dupla deve ser Palacios e Yuri Alberto.

Miguel Ángel Ramírez é o técnico do Colorado (Foto: Fernando Alves/AGIF)



Do lado da equipe boliviana, o principal nome é o veterano atacante Arce, de 36 anos. Ele teve longa passagem pelo futebol brasileiro, atuando em três clubes diferentes: Portuguesa, Corinthians e Sport.

Always Ready x Internacional: assista ao tempo real da partida da Libertadores

