AMANHÃ: inscrições para programa de estágio Tetra Pak terminam nesta quinta-feira (29)

A Tetra Pak, empresa multinacional que fabrica embalagens e cria soluções de processamento para alimentos, recebe, até esta quinta-feira (29), inscrições para seu programa de estágio 2021. As vagas estão distribuídas entre as cidades de São Paulo (SP), Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR).

Neste processo seletivo, serão aceitos estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de engenharias, tecnologia da informação, comunicação e marketing, com graduação prevista entre julho de 2022 e agosto de 2023. Além disso, é importante ter conhecimento avançado no idioma inglês e disponibilidade para estagiar até seis horas por dia, pelo período mínimo de um ano.

O Programa de Estágio da Tetra Pak tem como objetivo a qualificação e desenvolvimento de novos talentos no âmbito pessoal e profissional. Para isso, os estagiários são submetidos diariamente a oportunidades e projetos que os preparam para que, futuramente, assumam posições na organização, ajudando a construir o futuro da marca em alinhamento com as metas e compromissos de longo prazo. Ainda, os selecionados vivenciarão diferentes etapas da indústria de alimentos e bebidas, desenvolvendo o olhar para a inovação, sustentabilidade e qualidade de produção.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página de vagas da empresa e se cadastrar conforme a posição desejada. Serão aceitas inscrições até o dia 29 de abril.

O processo seletivo será composto por análise de currículo, desafios online, vídeo entrevista, dinâmica online, entrevista online e admissão. Segundo a empresa, o início do estágio está previsto para o dia 2 de agosto de 2021.

O que achou dessa vaga? Acompanhe diariamente as novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.