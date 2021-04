Amazon desmente qualquer envolvimento com Superliga e nega acordo de transmissão

Após especulações de que a Amazon estaria na linha de frente para compra dos direitos de transmissão da Superliga, o serviço de streaming soltou uma nota oficial, nesta terça-feira, através das redes sociais, desmentindo qualquer envolvimento com a possível nova competição.

Além do serviço tradicional de streaming, a Amazon conta com o Amazon Prime Sport, plataforma que transmite alguns dos principais Campeonato Europeus do mundo e que ainda não está disponível no Brasil.

“A Amazon Prime Video entende e compartilha das preocupações levantadas por fãs de futebol a cerca da Superliga. Nós acreditamos que parte da emoção e da beleza do esporte vem da habilidade de qualquer clube alcançar o sucesso através da sua performance em campo”, escreveu a Amazon.

O serviço britânico ainda afirmou que não tem qualquer intenção de transmitir a nova liga e que está “feliz de transmitir o futebol que realmente importa”.

“Nós não estivemos envolvidos em nenhuma discussão para a proposta da Superliga. Nós temos orgulho de oferecer aos nossos membros Prime o futebol que realmente importa para eles e em apresentar as ações em caminhos mais inovadores, incluindo Liga dos Campeões na Alemanha e Itália e Campeonato Inglês no Reino Unido”, continuou.