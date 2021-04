Amazon Prime Day pode voltar a ser realizado em julho, diz rumor

Um dos eventos anuais mais esperados do ano, o Amazon Prime Day, tradicionalmente realizado em julho, mas adiado no ano passado para outubro, pode estar voltando às suas origens, podendo ocorrer nos dias 12 e 13 de julho de 2021. A informação, divulgada na quinta-feira (22) pela revista de previsão de negócios Kipling, baseou-se em uma captura de tela vazada da Amazon.

Enviada por um suposto funcionário da gigante de Seattle, a imagem mostra os dias 12 e 13 de julho, uma segunda e uma terça-feira, como as datas prováveis para a realização do Amazon Prime Day neste ano. Os dias são compatíveis com a realização do evento que, até 2020, ocorreu consecutivamente por cinco anos no mês de julho. A mudança só ocorreu no ano passado devido à pandemia.

Embora a Amazon ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o seu famoso evento que, em 2020, registrou mais de US$ 3,5 bilhões em vendas nos 19 países em que foi realizado, boatos divulgados pela organização Recode apontavam o final de junho deste ano como a data do Prime Day 2021. No entanto, é possível que o evento retorne à sua ligação histórica com o pico do verão no Hemisfério Norte.

Nos últimos anos, o Amazon Prime Day ofereceu descontos em uma grande variedade de produtos, principalmente em dispositivos proprietários como as caixas de som inteligentes da linha Echo (“morada” da assistente virtual Alexa), além dos sticks Fire TV, Kindles, outros berloques e até alimentos da Whole Foods da Amazon.