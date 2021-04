Amazon Prime Video: lançamentos de maio de 2021 no streaming

Procurando pelos lançamentos de maio de 2021 no Amazon Prime Video?

A Amazon anunciou oficialmente os novos conteúdos que estreiam no Prime Video no Brasil neste mês, disponíveis on-line via streaming ou off-line por meio de download. Membros Prime poderão conferir conteúdos exclusivos, como os documentários The Boy From Medellín e P!NK: All I Know So Far, e as séries The Underground Railroad (Temporada 1) e Panic (Temporada 1).

Diante da atual situação de pandemia e focados na saúde e segurança daqueles que trabalham com dublagem, algumas opções de áudio não estarão disponíveis.

Títulos e datas de estreia podem sofrer alterações pela companhia sem avisos prévios.

Lançamentos do Amazon Prime Video em maio de 2021

Títulos já disponíveis no serviço

What Drives Us segue as jovens bandas RadKey e Starcrawler, que estão conquistando seu espaço aos poucos, ao mesmo tempo em que conta histórias dos maiores artistas da indústria musical, relembrando as aventuras, bem como a insanidade e o caos da vida na estrada. O filme mostra o que é preciso para transformar uma van em uma casa e como os truques dessa vida foram transmitidos por décadas.

Séries e filmes que estreiam em maio no Amazon Prime Video

1º de maio

Clube da Luta Para Mulheres

Quando Anna Wyncomb (Malin Akerman) é apresentada a um clube de luta clandestino só de mulheres com o objetivo de acabar com a confusão que virou sua vida, ela descobre que está muito mais conectada com a história do clube do que jamais poderia ter imaginado.

MIB: Homens de Preto – Internacional

Depois de um encontro revelador com um ser extraterrestre, a mais nova recruta da organização secreta MIB, Agente M (Tessa Thompson), encontra-se sob as asas do heroico Agente H (Chris Hemsworth) em Londres, quando uma dupla mutante de assassinos intergalácticos executa um aristocrata alienígena. Agora, com uma super arma devastadora de destruição em massa escondida em algum lugar da Terra, os Homens de Preto não deixarão pedra sobre pedra para recuperá-la. No entanto, pesadas nuvens de desconfiança e um cheiro de traição envolvem a agência outrora incorruptível.

6 de maio

Jovem, intensa e autêntica, Dani (Débora Falabella) quer apenas uma vida normal. No entanto, desde criança, ela está em descompasso com seu mundo. Enquanto encanta a todos com o dom que a transforma em uma escritora brilhante, ela tenta controlar seus medos e constantes crises de ansiedade o melhor que pode.

7 de maio

Do diretor indicado ao Oscar e vencedor do Emmy Matthew Heineman (Cartel Land, City of Ghosts, Uma Guerra Pessoal), chega um retrato incrivelmente íntimo de uma das maiores estrelas internacionais da música do nosso tempo. The Boy From Medellín acompanha J Balvin enquanto ele se prepara para a apresentação mais importante de sua carreira – um show lotado em um estádio na sua cidade natal, Medellín, na Colômbia. À medida que a apresentação se aproxima, no entanto, as ruas explodem com a crescente agitação política, forçando o músico vencedor do Grammy Latino a lutar, com sua responsabilidade como artista, por seu país e sua legião de fãs ao redor do mundo. Conforme a pressão pública do show se intensifica, Balvin, nos bastidores, também continua a lidar com a ansiedade e a depressão que o atormentam há anos. Filmado inteiramente na semana dramática que antecedeu o show, The Boy From Medellín nos dá acesso sem precedentes ao “Príncipe do Reggaeton” e fornece um olhar envolvente em um dos momentos mais importantes e emocionantes da sua vida.

8 de maio

Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2

Max enfrenta algumas mudanças importantes depois que sua dona, Katie, se casa e se torna mãe. Em uma viagem em família para o campo, Max conhece um cão de fazenda chamado Galo e ambos tentam superar seus medos. Enquanto isso, Gidget tenta resgatar o brinquedo favorito de Max de um apartamento cheio de gatos, e Bola de Neve começa a missão de libertar um tigre branco chamado Hu de um circo.

14 de maio

The Underground Railroad (Temporada 1)

Do vencedor do Oscar Barry Jenkins e baseado no romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Colson Whitehead, The Underground Railroad narra a tentativa desesperada da escrava Cora Randall (Thuso Mbedu) por liberdade no sul dos EUA, antes da Guerra Civil. Depois de escapar de uma fazenda na Geórgia para uma suposta estrada de ferro subterrânea, Cora não descobre uma mera metáfora, mas uma ferrovia real cheia de engenheiros e condutores, e uma rede secreta de trilhos e túneis sob o solo. Ao longo de sua jornada, Cora é perseguida por Arnold Ridgeway (Joel Edgerton), um caçador de recompensas que tem a fixação de levá-la de volta à plantação de que escapou; especialmente porque a mãe dela, Mabel (Sheila Atim), é a única que ele nunca conseguiu pegar. Enquanto viaja de um estado para outro, Cora enfrenta o legado da mãe que a deixou para trás e trava sua própria luta para ter uma vida que nunca imaginou ser possível.

21 de maio

A produção acompanha a cantora P!NK em sua turnê mundial de 2019, “Beautiful Trauma”, que quebrou recordes em sua carreira. O documentário convida o público a se juntar aos bastidores da turnê, ao mesmo tempo em que P!NK tenta balancear diversas tarefas como ser mãe, esposa, chefe e artista. Mesclando cenas gravadas na estrada, bastidores de entrevistas e materiais pessoais, o diretor Michael Gracey (The Greatest Showman) oferece um vislumbre por trás da cortina do circo que ela chama de vida.

28 de maio

A história de Panic se passa em uma pequena cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos, onde todo verão os estudantes do último ano do Ensino Médio participam de uma série de desafios e o vencedor ganha um prêmio – algo que acreditam ser a única chance para conseguirem ter uma vida melhor e escapar das circunstâncias de onde moram. Mas nesse ano as regras mudaram: a quantidade de dinheiro do prêmio é maior, e o jogo se tornou ainda mais perigoso. Os jogadores irão enfrentar cara a cara seus maiores e mais sombrios medos, e serão forçados a decidir até que ponto estão dispostos a correr riscos para ganhar.

Produções que chegam aos canais do Prime Video Channels em maio

Paramount +

1º de maio

The Astronauts (Temporada 1)

Uma espaçonave deve ser lançada para investigar um asteroide que vai passar próximo à Terra, quando um grupo de crianças se infiltra na nave vazia e se lança acidentalmente ao espaço. Munidas apenas de sua inteligência e amizade, elas embarcam numa aventura para voltar para casa.

2 de maio

O Conto da Aia (Temporada 4)

Uma autocracia baseada na religião assumiu o controle da maior parte dos Estados Unidos, renomeando o país como Gilead. Neste país, as mulheres são cidadãs de segunda classe. Quem tenta escapar é punido. Uma dessas pessoas é June, que é capturada enquanto tentava escapar com seu marido e filho e é sentenciada a ser uma serva, dando à luz filhos de funcionários do governo. Como criada, June foi renomeada para Offred. Esta é a história dela.

Starzplay

2 de maio

The Girlfriend Experience (Temporada 3)

Baseada no filme homônimo de Steven Soderbergh de 2009, esta série antológica se passa em Washington DC nos dias que antecedem a eleição presidencial e é centrada em uma acompanhante sofisticada de Nova York, Christine (Riley Keough), que oferece aos clientes “a experiência namorada”, enquanto leva uma vida dupla como uma jovem advogada em treinamento.

MGM

1º de maio

Lara Croft (Alicia Vikander) é a filha independente do excêntrico aventureiro Lord Richard Croft (Dominic West), que desapareceu quando ela era apenas uma adolescente. Agora uma jovem de 21 anos sem nenhum foco ou propósito real, Lara navega de bicicleta pelas ruas caóticas do moderno East London como entregadora, mal conseguindo pagar o aluguel, e faz universidade, raramente indo às aulas. Determinada a abrir seu próprio caminho, ela se recusa a assumir as rédeas do império global de seu pai com a mesma firmeza com que rejeita a ideia de que ele realmente se foi. Aconselhada a enfrentar os fatos e seguir em frente após sete anos sem ele, ela não consegue entender o que a leva a finalmente resolver o quebra-cabeça de sua misteriosa morte. Indo explicitamente contra seus desejos finais, Lara deixa tudo o que sabe para trás em busca do último destino conhecido de seu pai: uma lendária tumba em uma ilha mítica que deve estar em algum lugar na costa do Japão. Mas sua missão não será fácil; apenas chegar à ilha será extremamente traiçoeiro. Contra todas as probabilidades e armada apenas com sua mente afiada, fé cega e espírito inerentemente teimoso, deve aprender a ir além de seus limites enquanto viaja para o desconhecido.