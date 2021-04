Amazon se aproxima do Fla e deve ‘ajudar’ clube a fechar acordo com meio-campista homem de confiança de Rogério Ceni

O Flamengo já tem um elenco considerado o melhor do Brasil há três temporadas. Algo raro se tratando de futebol sul-americano. O normal era que o grupo fosse desmontado por conta das altas propostas recebidas. No entanto, a diretoria flamenguista conseguiu segurar as pontas e manteve os principais jogadores.









Outra boa notícia é que aos poucos, o Mengão vai conseguindo ‘fechar’ o uniforme com todos os patrocinadores. Como o jornalista Gabriel Reis adiantou, a Amazon se aproxima para ser a nova patrocinadora do Mais Querido do Brasil. As conversas estão adiantadas, mas precisa ser aprovada pelo conselho do clube antes do anúncio oficial.

O portal “Redação Rubro-Negra” revelou que o contrato seria de uma temporada e a multinacional estaria disposta a pagar R$ 12 milhões. Assim, o Mengão ganharia uma receita de peso para entrar em acordo com o meia Gerson, que espera uma valorização desde o ano passado e essa é uma das prioridades da diretoria do Fla para o segundo semestre.

O meia tem apenas 23 anos e tem recebido sondagens constantes do futebol europeu. Como ainda é muito jovem e atua em uma posição que chama atenção, os dirigentes sabem que ele é o jogador mais cobiçado do time titular e a renovação está nos planos (atual vínculo do craque vai até dezembro de 2023). Marcão, pai e representante do jovem, já disse que o filho está feliz no Rubro-Negro e não tem nada de forçar a barra nesse momento.

Portanto, a Amazon, mesmo que de forma indireta, ajudaria o Flamengo a resolver algumas pendências. Arrascaeta também está na lista para ser valorizado a partir do segundo semestre, quando o caixa financeiro do Mengão deve ter recursos para fazer esse tipo de negócio.