Ambulantes voltam a protestar por Auxílio Emergencial em Olinda

Um grupo de dezenas de ambulantes resolveu protestar pelo Auxílio Emergencial. Tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), na cidade de Olinda, em Pernambuco. De acordo com as informações da imprensa local, eles chegaram a fechar dois pontos da cidade. Pelo menos é o que se sabe.

O primeiro ponto foi a Avenida Olinda e a outra foi a Pan nordestina. Pelas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver os manifestantes queimaram pneus e folhas secas. Até por isso, eles acabaram gerando uma grande coluna de fumaça escura no local.

De acordo com informações da polícia local, o trânsito acabou ficando ainda mais complicado no local, com vários metros de lentidão nas regiões dos dois pontos do protesto. Algumas horas depois do início da manifestação, eles decidiram parar o protesto.

Mas eles passaram o recado: querem entrar no auxílio da Prefeitura de Olinda. Para isso, eles pedem que o Prefeito da cidade, o Professor Lupércio (SD), faça uma mudança nas regras do auxílio de Olinda. De acordo com esses manifestantes, os ambulantes estão sofrendo neste momento.

Assim como todos os outros estados, Pernambuco também vem impondo regras de restrição de atividades. E as atividades que sofrem mais são aquelas que não são essenciais. Nesse caso, se entende que o comércio de ambulantes não seria essencial. Por isso muitos deles estão deixando de trabalhar no estado.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Olinda já de manifestou sobre o protesto em questão. Em nota, eles disseram que as pessoas que estão precisando de algum tipo de auxílio na cidade precisam se dirigir para um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Por lá eles poderão portanto se informar sobre os auxílios municipais.

“Lá elas poderão ingressar no Cadúnico, onde passam a constar na base de dados para receber auxílios governamentais, como bolsa-família, Benefício de Prestação Continuada e cestas básicas”, diz a nota da Prefeitura da cidade pernambucana. Eles não deram mais informações.

Os manifestantes dizem que é a Prefeitura que precisa fazer alguma coisa. “(O auxílio municipal) está beneficiando pouquíssimas pessoas, enquanto há uma amplitude enorme de trabalhadores do comércio informal que trabalham com eventos, no carnaval, em diversas áreas do comércio popular da cidade e que não foram beneficiados”, disse o Presidente do Sindicato dos Comerciantes Informais de Pernambuco, Cristiano Silva.

Auxílio de Olinda

De acordo com informações da própria Prefeitura de Olinda, o Auxílio municipal deve beneficiar cerca de 30 mil pessoas. O valor desse projeto será de R$ 600. Mas esse valor vai passar por uma divisão em três vezes. Serão portanto três parcelas no valor de R$ 200.

Na cidade, esse auxílio vai para alguns grupos de trabalhadores específicos. Receberão o benefício: tapioqueiras, artesãos, barraqueiros da praia, condutores escolares e guias turísticos. Nessa lista eles não colocaram os ambulantes. Pelo menos não de uma maneira geral.

Além de Olinda, outras cidades do Brasil estão aprovando os seus próprios Auxílios Emergenciais. Nesta quarta-feira (14), por exemplo, foi a vez da Prefeitura de Curitiba anunciar a criação do seu próprio auxílio municipal. De acordo com informações da Prefeitura da capital do Paraná, o auxílio de lá deverá ser de três parcelas de R$ 70 cada.